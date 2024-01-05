Как в детстве: рецепт сладкой каши в духовке

Чтобы каша не пригорела, ее необходимо постоянно помешивать. Во время выпекания блюда в духовке на нем должна образоваться золотистая корочка.

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Молочная каша с рисом и пшеном, запеченная в духовке, для многих знакома с детства, ведь не одна бабушка делала такую вкуснятину для своих внуков и домочадцев. Как приготовить это блюдо с незабываемым вкусом, рассказала кулинарный блогер Тамара Лозинская.

Сладкая каша

Ингредиенты:

рис – 1 стакан;

пшено – 1/2стакана;

молоко – 3,5 стакана;

сахар – 100 гр;

яйца – 3 шт;

масло – 100 гр.

Способ приготовления:

Рис и пшено очень хорошо промыть несколько раз, пока вода не будет чистой. Высыпать крупу в кастрюлю (и рис, и пшено), залить молоком и варить на среднем огне, время от времени помешивая, чтобы каша не пригорела.

Когда молоко впиталось в крупу и почти выкипело, добавить сахар, яйца по одному, все хорошо перемешать. Масло порезать кубиками и вмешать в массу до полного растворения.

В форму, смазанную маслом, перелить кашу, разровнять ее по всему периметру и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.

Запекать кашу необходимо до тех пор, пока на ней появится золотистая корочка.

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