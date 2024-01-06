Пикантное печенье с оливками: как приготовить вкусную закуску

Печенье может быть не только сладким. По этому рецепту можно приготовить вкусное закусочное печенье.

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Пикантное печенье с черными оливками — это вкусная закуска, которая идеально подходит для аперитива. Его очень просто приготовить. Получается печенье с ярким вкусом, приправленное чесноком и пармезаном. Рецептом поделились на сайте Un pizzico di peperosa.

Пикантное печенье с оливками

Ингредиенты:

150 г муки;

50 г черных оливок без косточек;

50 г тертого пармезана;

1 чайная ложка орегано;

1 чайная ложка сухого чеснока;

80 г сливочного масла;

1 столовая ложка воды;

соль.

Оливки нарезаем небольшими кусочками. В миске смешайте кончиками пальцев муку с сыром пармезан, кусочками сливочного масла, орегано, чесноком, солью и перцем до получения рассыпчатой ​​смеси. Добавьте оливки и ложку воды, быстро работайте, пока не получите однородную смесь.

При необходимости добавьте еще воды. Оставьте тесто в холодильнике на час.

По истечении этого времени раскатайте тесто на посыпанном мукой листе бумаги для выпечки и вырежьте печенья диаметром 4–5 см. Поместите печенья на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекайте при температуре 175 градусов в предварительно разогретой духовке в течение 12–15 минут.

Пикантное оливковое печенье готово! Подавайте остывшим. Также вы можете приготовить вкуснейшее сахарное печенье "Ушки" из слоеного теста.