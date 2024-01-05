Фаршированные помидоры: рецепт вкусной и простой закуски на праздничный стол

Чтобы блюдо выглядело еще эффектнее на праздничном столе, срежьте крышечку зубчатым узором. При подаче на блюдо с фаршированными помидорами можно положить немного зелени.

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Если вы продолжаете отмечать зимние праздники и в скором времени снова собираетесь позвать гостей, предлагаем к вашему меню добавить еще одно очень интересное, вкусное и яркое блюдо – фаршированные помидоры. Оно аппетитное и долго на столе не задержится, а гости оценят ваше мастерство. Как приготовить такие помидоры, подробно рассказали в кулинарном блоге "Простые рецепты".

Фаршированные помидоры

Ингредиенты:

помидоры;

сыр;

крабовые палочки;

яйца;

чеснок;

майонез.

Помидоры лучше брать крепкие, чтобы они хорошо держали форму. Крабовые палочки перед приготовлением разморозьте.

Способ приготовления:

У помидор срезать крышечку, убрать мякоть и лишний сок. Если немного повозиться, можно сделать срез зубчатым, так блюдо будет смотреться интереснее.

Яйца сварить и натереть на мелкой терке. Крабовые палочки мелко порезать. Сыр тоже натереть на мелкой терке.

В миске смешать яйца, сыр, крабовые палочки, добавить чеснок и майонез, посолить по вкусу.

Выложить начинку плотно в помидоры ,чтобы не осталось пустого места, а сверху накрыть срезанной крышечкой или посыпать рубленной зеленью, не накрывая..

Ранее Фокус писал, как приготовить закуску всего за две минуты.