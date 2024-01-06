Лучший десерт на выходные: простой рецепт шоколадной бабки
"Бабкой" называют сдобный хлеб в форме плетеной косички с шоколадной начинкой. Это уютная, домашняя и простая в приготовлении выпечка.
Шоколадная бабка – это один из популярных и очень вкусных десертов восточно-европейской кухни, который своей текстурой и вкусом напоминает итальянские праздничные куличи Панеттоне. По одной из версий, польская королева Бона Сфорца еще в 1500 году привезла кондитерские изделия такого типа в Восточную Европу, где они со временем превратились в особый восточно-европейский десерт, называемый "бабкой". Рецептом этого десерта поделился сайт Shuba.
Ингредиенты
- шоколадная паста – 170 г;
- молоко 2,5% – 150 г;
- яйца куриные – 3 шт. и 1 желток;
- сахар – 150 г;
- дрожжи сухие – 1 ч. л.;
- масло сливочное 73% – 200 г;
- корица – по вкусу;
- ванилин – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Смешайте муку, дрожжи, соль и ваниль в глубокой миске, чтобы приготовить тесто.
Шаг 2
В отдельной миске взбейте яйца со 100 граммами сахара, 100 граммами масла и молоком. Объедините сухие ингредиенты с яичной массой и замесите тесто.
Шаг 3
Оставьте тесто на час в теплом месте для подъема.
Шаг 4
Используя миксер, смешайте масло, сахар, шоколад и корицу.
Шаг 5
Раскатайте тесто в тонкий лист и равномерно нанесите шоколадную смесь.
Шаг 6
Сверните тесто в рулет и разрежьте его пополам.
Шаг 7
Скрутите полоски теста косичкой и поместите их в форму для выпечки. Выпекайте шоколадную бабку при 180 градусах в течение 40 минут.
Напомним проверенный рецепт роскошного печенья с натуральным шоколадом и мятой. Нежное внутри, с хрустящей сахарной корочкой, покрытой красивыми трещинками, это печенье будет одним из фаворитов вашего праздничного меню.
Ранее Фокус писал, как приготовить шоколадные булочки без дрожжей. Чем больше шоколада в булочках, тем они будут вкуснее. Главное – плотно защипнуть края, чтобы во время выпечки шоколад не вытекал и не пригорел.