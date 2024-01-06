6 января 2024 года: Крещение Господне — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать по дому и заходить в воду без молитвы. Ясная погода в этот день указывала на засушливое лето.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь празднует Крещение Господне. В этот день Иоанн Креститель совершил обряд крещения Иисуса Христа на реке Иордане. Сегодня заканчивается цикл рождественско-новогодних праздников или Святок, а еще считается, что с этого дня начинаются крещенские морозы.
До 2024 года этот праздник отмечали 19 января.
Что нельзя делать 6 января:
- работать по дому;
- плакать и унывать;
- гадать;
- дарить дорогие подарки;
- заходить в воду без молитвы;
- выливать зря воду.
Народные приметы и поверья:
- ясно – к засушливому лету;
- пасмурное небо или снег – к плодородному году;
- солнечно и тепло — хорошая погода продлится еще несколько недель;
- идет дождь — конец января будет дождливым.
Родились сегодня:
1412 — Жанна д’Арк, национальная героиня Франции;
1938 — Василий Стус, украинский поэт, диссидент, политзаключенный.
А также в этот день:
1846 — Тарас Шевченко в Переяславе написал легендарный "Заповіт";
2019 — Православная церковь Украины получила томос про автокефалию.