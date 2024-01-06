Новый взгляд на японскую кухню: суши-торт "Филадельфия"
Этот рецепт позволит вам насладиться вкусом суши, когда нет желания долго возиться на кухне.
Суши — это удивительное блюдо японской кухни, известное во всем мире. Один из самых популярных видов суши — ролл "Филадельфия", который готовится из нежного лосося, сливочного сыра и огурца, завернутых в рис и лист водорослей нори. Его узнаваемый вкус и утонченная комбинация ингредиентов сделали его настоящей иконой среди суши. Но если вы никогда не готовили суши дома или просто нет времени на ювелирное скручивание роллов, приготовьте простой и вкусный суши-торт, наподобие популярных роллов "Филадельфия". Сделайте это по рецепту, которым поделился сайт "ЯБ Поїла".
Вы можете смело экспериментировать с ингредиентами, создавая самые разнообразные вкусы.
Ингредиенты:
- рис круглозернистий – 200 г;
- лосось – 200 г;
- огурец – 2 шт.;
- сыр сливочный – 120 г;
- нори – 1 шт.;
- вода – 350 г;
- сахар – 10 г;
- уксус рисовый – 20 мл;
- соевый соус – 50 мл.
Приготовление
Шаг 1
Отварите рис до готовности.
Шаг 2
Растворите сахар в уксусе и добавьте в рис. Хорошо перемешайте и остудите.
Шаг 3
Нори разрежьте на тонкие полоски ножницами и добавьте в рис, тщательно перемешайте.
Шаг 4
Выложите на дно квадратной формы, застеленной пищевой пленкой, тонкие ломтики лосося.
Шаг 5
Покройте слой рыбы половиной сливочного сыра.
Шаг 6
Нарежьте огурцы тонкими кружочками овощечисткой и выложите на следующий слой.
Шаг 7
Поверх огурцов распределите оставшуюся половину сливочного сыра.
Шаг 8
Накройте рисом и прижмите, чтобы немного спрессовать торт.
Шаг 9
Прикройте края пленкой, поместите в холодильник на час.
Шаг 10
Перед подачей, переверните суши-торт, чтобы рыба оказалась сверху. Снимите пленку и нарежьте на порционные кусочки, подавайте с соевым соусом.
Напомним рецепт суши в огурце. Традиционное блюдо японской кухни можно приготовить необычным способом.
Ранее Фокус писал, как приготовить слоеный суши-салат. Салат готовится быстро и без хлопот, а перед подачей его необходимо полить соевым соусом.