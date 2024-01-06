Гречневые трюфели: легкий рецепт вкусных домашних конфет

Запеченные гречневые трюфели – вкусные и полезные конфеты, от которых дети будут просто в восторге, и даже не заметят подмены.

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Эти домашние конфеты из гречневой муки с черносливом и йогуртом — настоящее открытие для тех, кто ценит вкусные и полезные лакомства. Гречка, как основной ингредиент, придает этим сладостям интересный и необычный вкус. Мягкие шарики, запеченные в духовке в панировке из кунжута, орехов или кокосовой стружки — это идеальное сочетание здорового и вкусного. Рецептом этих изумительных домашних сладостей поделился сайт "Я Шеф повар"

Ингредиенты:

гречка — 1 стакан;

йогурт — 1 стакан;

пюре из чернослива — 5 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

какао — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

чернослив — 100 г;

кунжут — 2 ст. л.;

кокосовая стружка — 2 ст. л.;

любые измельченные орехи — 2 ст. л.;

мед — 5 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

Шаг 1

Просейте гречневую муку, смешайте с сахаром, какао, содой, ванильным сахаром. Вместо гречневой муки можно использовать измельченную в кофемолке крупу.

Шаг 2

Залейте чернослив кипятком. Через 15–20 минут слейте воду и перебейте его блендером до получения пюре. Добавьте йогурт, растительное масло и сухие ингредиенты. Тщательно вымесите тесто.

Шаг 3

Целый чернослив порежьте на небольшие кусочки. Сформируйте шарики из теста, добавив в середину каждого из них кусочек чернослива. Вместо чернослива по желанию можно взять любые другие сухофрукты.

Шаг 4

Нагрейте духовку до 180 градусов, застелите противень бумагой для выпечки или используйте силиконовый коврик. Выложите конфеты на противень и выпекайте 7–10 минут.

Шаг 5

Охладите трюфели прямо на противне, затем обмакните каждую конфету в мед, а затем в кунжут, какао, дробленые орехи или кокосовую стружку.

Напомним простой рецепт очень вкусных шоколадных конфет "Бригадейро". На приготовление таких конфет надо минимум ингредиентов и времени.

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