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Главные приметы на Крещение Господне: на что сегодня обратить внимание

Фото: Соцсети

В праздник Крещения Господнего существует много примет, большинство из них указывают на погоду в будущем. Одна из них — если сегодня нет снега, то летом будет слабый урожай.

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Приметы на Крещение Господне 6 января 2024 года:

  • если сегодня нет морозов и вода в водоемах не замерзла — к глобальным переменам в мире;
  • нет снега на Крещение — летом будет слабый урожай;
  • солнечный день — к жаркому лету;
  • ночью видны звезды — осенью будет хороший урожай грибов;
  • днем идет снег — ждите хороший урожай хлеба;
  • ясно и морозно в ночь перед праздником — лето будет сухим и жарким;
  • в полдень синие облака – ждите щедрый урожай;
  • собаки постоянно лают – будет много дичи.

Также Фокус писал, что на Крещение нельзя делать с водой.