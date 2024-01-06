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Главные приметы на Крещение Господне: на что сегодня обратить внимание
Наталья Гулий
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В праздник Крещения Господнего существует много примет, большинство из них указывают на погоду в будущем. Одна из них — если сегодня нет снега, то летом будет слабый урожай.
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Приметы на Крещение Господне 6 января 2024 года:
- если сегодня нет морозов и вода в водоемах не замерзла — к глобальным переменам в мире;
- нет снега на Крещение — летом будет слабый урожай;
- солнечный день — к жаркому лету;
- ночью видны звезды — осенью будет хороший урожай грибов;
- днем идет снег — ждите хороший урожай хлеба;
- ясно и морозно в ночь перед праздником — лето будет сухим и жарким;
- в полдень синие облака – ждите щедрый урожай;
- собаки постоянно лают – будет много дичи.
Также Фокус писал, что на Крещение нельзя делать с водой.