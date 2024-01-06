Быстро и вкусно: рецепт домашнего плавленного сыра
На приготовление 300 г домашнего плавленного сыра вам потребуется всего четверть часа и 200 г натурального кисломолочного творога.
Чтобы приготовить вкусный плавленный сыр не обязательно быть опытным сыроваром. По этому рецепту с приготовлением справится даже кулинар-новичок. Простым и быстрым рецептом домашнего плавленного сыра поделился сайт Shef Donna.
Ингредиенты:
- домашний творог – 200 г;
- куриное яйцо – 1 шт.;
- сливочное масло – 40 г;
- молотая куркума – 0,5 ч. л.;
- домашний яблочный уксус – 0,5 ст. л.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- соль и сахар – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Смешайте творог с домашним яблочным уксусом. Если нет домашнего уксуса, замените его хорошим белым винным уксусом или свежевыжатым лимонным соком.
Шаг 2
Добавьте в творог свежее куриное яйцо, примерно половину чайной ложки соли, щепотку сахара и молотую куркуму. Хорошо перемешайте.
Шаг 3
Добавьте в творожную массу размягченное сливочное масло и соду. Перебейте все погружным блендером до кремообразного состояния.
Шаг 4
Поставьте миску на водяную баню так, чтобы вода не касалась дна миски и едва кипела.
Шаг 5
Постоянно помешивая, нагревайте, пока творог не расплавится. Доведите до температуры около 85-90°C, так как в рецепте используется сырое яйцо.
Шаг 6
Вылейте плавленый сыр в форму, прямо на поверхность сыра положите пищевую пленку и оставьте застывать в холодильнике на несколько часов.
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