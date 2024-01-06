Суп марсельских рыбаков: классический рецепт Буйабес с рыбой и морепродуктами

Одно из самых известных в мире блюд французской кухни — суп Буйабес. Благодаря нескольким сортам рыбы и обилию морепродуктов, буйабес имеет очень насыщенный вкус и с первой ложки станет одним из ваших любимых супов.

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Суп Буйабес, который смело можно назвать одной из визитных карточек французской кухни, был придуман в Марселе. Он был обычной едой марсельских рыбаков и готовился на ужин из рыбы, нераспроданной за день. Поэтому изначально это был дешевый суп бедняков. Но со временем, в основном благодаря туристам суп получил широкую известность, был взят на вооружение рестораторами и превратился в дорогое блюдо, которое готовится из лучших сортов рыбы, омаров и морепродуктов. Рецептом супа буйабес поделился сайт 1000 Menu.

Ингредиенты:

вода – 2,5 л;

помидоры – 500 г;

хек (или другая белая морская рыба) – 400 г;

морской коктейль (кальмары, мидии, осьминоги) – 300 г;

королевские креветки – 200 г;

вино белое (сухое) – 200 мл;

красная рыба – 100 г;

лук репчатый – 1 шт.;

стебель сельдерея – 1 крупный или 2 небольших;

чеснок – 3 зубчика;

лавровый лист – 2 шт.;

растительное масло – 4 ст. л.;

томатная паста – 2 ст. л.;

сливочное масло – 1 ст. л.;

перец черный молотый – по вкусу;

соль – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Подготовьте все необходимые продукты. При выборе рыбы можно использовать, например, хек и форель. Если свежих морепродуктов нет, подойдут замороженные креветки и морской коктейль.

Шаг 2

Очистите белую и красную рыбу, удалите плавники и нарежьте на порционные кусочки.

Шаг 3

Обдайте помидоры кипятком и снимите кожицу, затем мелко нарежьте мякоть.

Шаг 4

Мелко нарежьте сельдерей, лук и чеснок.

Шаг 5

Очистите креветки, панцирь не выбрасывайте, его можно использовать для ароматизации масла.

Шаг 6

Разогрейте оливковое и сливочное масло в кастрюле с толстым дном.

Шаг 7

Обжарьте креветочные панцири в масле около 2 минут, затем удалите их, оставив ароматическое масло в кастрюле.

Шаг 8

Добавьте помидоры, лук, чеснок и сельдерей. Через пару минут добавьте томатную пасту и стакан воды и тушите около 20 минут, пока все овощи не станут мягкими.

Шаг 9

Добавьте оставшуюся воду, вино, нарезанную рыбу и лавровый лист. Доведите до кипения и варите на небольшом огне до готовности рыбы.

Шаг 10

Добавьте в кастрюлю морской коктейль и очищенные креветки. Посолите, поперчите и варите еще 2-3 минуты.

Шаг 11

Снимите суп с огня, накройте кастрюлю крышкой и дайте настояться 15-20 минут до подачи. Подавайте буйабес горячим с поджаренным багетом и луковым соусом.

Напомним рецепт быстрого и сытного супа из картофеля и лука-порея со сливками. Рецепт рассчитан на четыре порции. Приготовление супа начинается с ароматной основы.

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