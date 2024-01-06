Суп марсельских рыбаков: классический рецепт Буйабес с рыбой и морепродуктами
Одно из самых известных в мире блюд французской кухни — суп Буйабес. Благодаря нескольким сортам рыбы и обилию морепродуктов, буйабес имеет очень насыщенный вкус и с первой ложки станет одним из ваших любимых супов.
Суп Буйабес, который смело можно назвать одной из визитных карточек французской кухни, был придуман в Марселе. Он был обычной едой марсельских рыбаков и готовился на ужин из рыбы, нераспроданной за день. Поэтому изначально это был дешевый суп бедняков. Но со временем, в основном благодаря туристам суп получил широкую известность, был взят на вооружение рестораторами и превратился в дорогое блюдо, которое готовится из лучших сортов рыбы, омаров и морепродуктов. Рецептом супа буйабес поделился сайт 1000 Menu.
Ингредиенты:
- вода – 2,5 л;
- помидоры – 500 г;
- хек (или другая белая морская рыба) – 400 г;
- морской коктейль (кальмары, мидии, осьминоги) – 300 г;
- королевские креветки – 200 г;
- вино белое (сухое) – 200 мл;
- красная рыба – 100 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- стебель сельдерея – 1 крупный или 2 небольших;
- чеснок – 3 зубчика;
- лавровый лист – 2 шт.;
- растительное масло – 4 ст. л.;
- томатная паста – 2 ст. л.;
- сливочное масло – 1 ст. л.;
- перец черный молотый – по вкусу;
- соль – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Подготовьте все необходимые продукты. При выборе рыбы можно использовать, например, хек и форель. Если свежих морепродуктов нет, подойдут замороженные креветки и морской коктейль.
Шаг 2
Очистите белую и красную рыбу, удалите плавники и нарежьте на порционные кусочки.
Шаг 3
Обдайте помидоры кипятком и снимите кожицу, затем мелко нарежьте мякоть.
Шаг 4
Мелко нарежьте сельдерей, лук и чеснок.
Шаг 5
Очистите креветки, панцирь не выбрасывайте, его можно использовать для ароматизации масла.
Шаг 6
Разогрейте оливковое и сливочное масло в кастрюле с толстым дном.
Шаг 7
Обжарьте креветочные панцири в масле около 2 минут, затем удалите их, оставив ароматическое масло в кастрюле.
Шаг 8
Добавьте помидоры, лук, чеснок и сельдерей. Через пару минут добавьте томатную пасту и стакан воды и тушите около 20 минут, пока все овощи не станут мягкими.
Шаг 9
Добавьте оставшуюся воду, вино, нарезанную рыбу и лавровый лист. Доведите до кипения и варите на небольшом огне до готовности рыбы.
Шаг 10
Добавьте в кастрюлю морской коктейль и очищенные креветки. Посолите, поперчите и варите еще 2-3 минуты.
Шаг 11
Снимите суп с огня, накройте кастрюлю крышкой и дайте настояться 15-20 минут до подачи. Подавайте буйабес горячим с поджаренным багетом и луковым соусом.
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