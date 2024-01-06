"Чистый" маникюр: все о главном тренде 2024 года

Тренды "чистого" макияжа, который подчеркивал естественную красоту, были одними из популярных бьюти-тенденций. Теперь эта мода распространилась и на маникюр.

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Теперь, когда так много энтузиастов красоты отдают предпочтение легкому и естественному макияжу, эта тенденция не заставила себя долго ждать и теперь стала популярна и в трендах маникюра. Его любят Хейли Бибер и Дженнифер Лопес. Об популярном тренде пишет Refinery29.

Что такое чистый маникюр и почему он в тренде?

Это ногти телесного цвета, ногти с простым дизайном и нейл-арт телесного цвета. Именно эти тренды вытесняют более смелые цвета, типичные для лета. Подумайте о прозрачных оттенках нежно-розового, абрикосового и молочно-белого цвета, минималистском, но достойном Instagram нейл-арте и безупречной кутикуле.

Известный мастер маникюра Джорджия Рэй утверждает, что "чистый маникюр" — это шикарно, минималистично, ухоженно и, что самое шокирующее, не требует особого ухода.

"Чистый" маникюр

Вновь обретенная любовь к едва заметному маникюру резко контрастирует с чрезмерным, украшенным акрилом ногтям, которые были в моде совсем недавно.

Джорджия считает, что постпандемический сдвиг как-то связан с этим. "Во время различных карантинов мы все столкнулись с невозможностью пользоваться обычными косметическими процедурами, и это дало нам возможность по-настоящему принять себя в своем естественном состоянии, включая ногти", — считает она.

Какой бы ни была причина, хорошая новость о чистом маникюре заключается в том, что вы можете сделать его дома, и это относительно легко.

Как подготовить ногти к чистому маникюру

Аккуратно удалите кутикулу, лучше всего для этого подойдет нежное увлажняющее отшелушивающее средство, которое действительно сделает всю работу за вас, удалив омертвевшую кожу. После аккуратно удалите лишнее с помощью качественных кусачек.

Как красить ногти

Начните с того, что протрите ногтевую пластину безворсовой салфеткой для снятия лака. Независимо от того, используете ли вы темный или светлый оттенок, базовое покрытие необходимо для защиты здоровья ваших ногтей.

В классическом чистом маникюре используется прозрачная молочная основа. Чтобы получить идеальный ноготь без полос, убедитесь, что только одна сторона кисти покрыта обильным количеством лака, вытирая излишки с другой стороны о верхнюю часть флакончика. Затем просто нанесите лак на ноготь. Лучше начать с центра ногтя, а затем прокрасить участки сбоку.

"Чистый" маникюр

Секрет успешного создания безупречного маникюра заключается в том, чтобы слои оставались тонкими. Поскольку нейтральные лаки зачастую довольно прозрачны, вам может потребоваться два или три слоя, чтобы добиться желаемого оттенка. Не переживайте, если лак окажется за пределами ногтевой пластины — вы можете использовать небольшую квадратную кисточку, смоченную жидкостью для снятия лака, чтобы тщательно стереть любые пятнышки.

Как сделать нейл-арт на чистом маникюре?

Чистый маникюр предполагает и нейл-арт. Просто он должен быть небольшим и аккуратным. Здесь очень много дизайнов на выбор, включая минимальный френч, изящные сердечки, акцентные точки и даже крошечные украшения из стразов.

"Чистый" маникюр

Можно попробовать обратный французский маникюр с серебряным оттенком: просто нанесите тонкую полоску у кутикулы. Если вам хочется или вы хотите, чтобы ваш маникюр действительно держался долго, отправляйтесь в местный салон за гелевым маникюром. Так как чистый маникюр – это естественный маникюр, то ногти долгое время будут выглядеть опрятно.

Как ухаживать за руками

Чистый маникюр предполагает, что огромное количество времени будет уделено уходу за руками. Используйте мягкие щеточки, отшелушивающий скраб – подойдет обычный скраб для тела. Каждый вечер используйте увлажняющий крем и масло для кутикулы.

Ранее Фокус рассказывал о том, какой маникюр будет популярен в 2024 году. А также выяснил, какие тренды остались в 2023 году.

А мода на "чистый маникюр" продолжает тренды, которые в свое время сделала популярными принцесса Диана. Хоть она и любила иногда накрасить ногти ярким лаком, но больше всего ей нравился изысканный минимализм.