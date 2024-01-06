Забудьте о винегрете и сельди под шубой — новый вкусный рецепт салата со свеклой

Зима — сезон дефицита витаминов, поэтому всегда стоит заботиться о своем здоровье употребляя полезную и насыщенную витаминами пищу. Ошибочно мнение, что если это полезно, то значит невкусно.

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Попробуйте приготовить салат со свеклой по рецепту футблогера Натальи. Попробовав этот салат, в состав которого входят очень простые составляющие, которые в сочетании создают идеальный вкус, вы навсегда забудете о классических рецептах салатов со свеклой — винегрет и сельдь под шубой.

Ингредиенты

3 маленькие свеклы (или 2 средних);

2 яйца;

2 плавленых сырка;

50 граммов грецких орехов;

1 зубчик чеснока (по желанию);

майонез;

соль/перец.

Способ приготовления

Шаг 1

Свеклу необходимо приготовить — отварить, или запечь в духовке. Ориентировочное время приготовления не менее одного часа.

Шаг 2

Очищаем свеклу от кожуры и натираем на крупной терке. Для более эстетичного вида можно использовать терку для моркови по-корейски.

Шаг 3

Яйца также нужно отварить. Для необходимой консистенции нам нужно варить яйца после закипания в течение 7 минут. После погрузить яйца в холодную воду и дать время остыть. Очистить от скорлупы и натереть на крупной терке.

Шаг 4

Плавленый сыр необходимо выбирать классического варианта, без добавления вкусовых добавок. Его также необходимо натереть на терке. Для этого вам понадобится мелкая сторона терки.

Шаг 5

Грецкие орехи необходимо очистить от скорлупы и взять только ядро ореха, которое нужно измельчить. Сделать это можно ножом, тогда кусочки ореха будут более ощутимыми, или же наоборот, по желанию, сделать это блендером.

Шаг 6

В тарелке смешиваем все ингредиенты свекла + яйца + плавленый сырок + орехи + также можно добавить прессованный чеснок. Туда же отправляем соль, перец и майонез. Все хорошо перемешиваем. Даем 15 минут настояться и можно пробовать.

Напомним, ранее мы писали, о новом и вкусном рецепте салата со свежей морковью.