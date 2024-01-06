Финансовая неверность: как остановить ее в отношениях

По мнению экспертов, так называемая финансовая неверность распространена, однако это не означает нормальность отношений.

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Вы когда-нибудь прятали посылку в шкафу, очищали историю покупок в браузере или удаляли квитанции по электронной почте, чтобы держать свою вторую половинку в неведении о ваших покупках? Нам кажется, что таких пар немало, а вот эксперты американского Best Life приводят конкретную цифру — 64%.

Действительно, исследование компании Circuit показало, что 64% людей, живущих в паре, прибегли к этим привычкам за 2023 год, потратив в среднем 475 долларов, скрывая это от своих половинок. На первый взгляд, вроде бы безобидно, но специалисты говорят обратное: 1 из 4 участников назвал такое поведение мошенничеством, а 1 из 10 считает, что скрытые покупки причиняют больше вреда, чем эмоциональная связь. Даже 1 из 10 признается, что финансовая неверность негативно повлияла на их сексуальную жизнь.

"Финансовая неверность подрывает доверие, которое является основой здорового партнерства. Такая форма нечестности может привести к серьезному стрессу, конфликтам и ощущению предательства", — говорит Тейлор Ковар, сертифицированный специалист по финансовому планированию и генеральный директор The Money Couple

Как не позволить финансовой неверности разрушить доверие и близость в ваших отношениях? Об этом расскажут эксперты Best Life.

Работайте над созданием "безопасного пространства" в отношениях

По словам Джейсона Пауэлла, лицензированного терапевта по вопросам брака и семьи и основателя Attached Therapy, сокрытие покупок обычно указывает на более глубокий страх перед уязвимостью.

"Если кто-то чувствует себя обязанным скрывать свои расходы, он, вероятно, испытывает аналогичный дискомфорт, когда делится своими сексуальными желаниями, потребностями и уровнем удовлетворения в отношениях", — объясняет он.

По этой причине эксперт настоятельно рекомендует создавать в отношениях атмосферу открытого и непредвзятого общения.

"Пары должны стремиться создать безопасное пространство, где они смогут обсудить свои финансовые взгляды, привычки и проблемы, не опасаясь негативных последствий. Это предполагает активное слушание, проявление сочувствия и совместную работу, чтобы понять финансовые характеры и финансовые цели друг друга", — объясняет он.

Такие усилия помогут развить чувство эмоциональной безопасности, которое гарантирует, что ни один из вас не почувствует необходимости скрывать покупки.

Установите четкие границы расходов

Даниэль К. Робертс, соучредитель финансового совета Boomer Benefits, советует убедиться, что вы находитесь на одной волне с вашей половинкой относительно того, о каких финансовых решениях вам нужно консультироваться друг с другом.

"Периодическое личное снисхождение понятно, если оно согласовано совместно", — объясняет она.

Безусловно дорогостоящие покупки лучше всего обсудить заранее. И это особенно важно, если вы используете совместную дебетовую или кредитную карту .

Возможно, вы сможете определить ту или иную ежемесячную сумму, которую каждый из вас может использовать на любые личные нужды, включая новую одежду, ужины с друзьями и др. Или вы можете договориться, что при запланированной трате выше определенной суммы вам нужно советоваться друг с другом.

Что бы вы ни решили, убедитесь, что это решение отвечает вашим финансовым целям. Идея здесь в том, чтобы не было недоразумений, а совсем не в том, чтобы вам было нужно "разрешение" время от времени побаловать себя.

Запланируйте регулярные проверки

Когда люди чувствуют себя неуверенно в финансовой сфере, утверждают эксперты Best Life, они могут прибегать к скрытному финансовому поведению. Кроме того, этому явлению способствуют давление общества и ложный стыд вокруг открытого обсуждения денег.

"Деньги часто представляют собой нечто большее, чем просто валюту — они связаны с более глубокими вопросами власти, контроля и самооценки", — объясняет Тейлор Ковар.

Вот почему финансовый аналитик и специалист по разводам одновременно предлагают планировать регулярные дискуссии с вашим партнером о деньгах. Это тема, которую многие пары предпочитают избегать, однако, определив для себя ежемесячные даты для таких разговоров, вы можете быть уверены, что не спрячете потенциальные проблемы под ковер.

"Это дает дополнительное преимущество: вы можете регулярно отслеживать прогресс в достижении финансовых целей и размышлять о том, как ваши расходы могут повлиять на долгосрочную перспективу вашей жизни и ваших отношений", — рассказывает Best Life .

Рассмотрите возможность сотрудничества с финансовым планировщиком

Джефф Роуз, сертифицированный специалист по финансовому планированию и основатель Good Financial Cents, считает, что деньги — это третье колесо во многих отношениях.

"Парам часто не удается откровенно поговорить о своих финансовых ценностях, целях и привычках, — утверждает он.

Если разговоры о деньгах в вашей паре имеют тенденцию постоянно обостряться, возможно, вам стоит подумать о работе с сертифицированным специалистом по финансовому планированию. По словам Роуз, они могут служить посредниками, создавая безопасную среду для обсуждения этих потенциально актуальных тем, а также помогая вам и вашему партнеру найти общий язык и при необходимости прийти к компромиссу в отношении расходов.

Есть еще один вариант помощи вам и вашей половинке — работайте с семейным терапевтом, который поможет понять и сопереживать денежному мышлению друг друга. Он также выявит и устранит более глубокие причины, по которым у вас могут возникнуть финансовые разногласия.

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