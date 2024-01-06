Как кошка с собакой: как познакомить этих питомцев друг с другом

Если у вас уже есть собака и вы подумываете о том, чтобы завести кошку, или наоборот, очень важно подумать об их первом знакомстве. Позволив животным встретиться без контроля, вы скорей всего, потерпите неудачу.

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Если вы подумываете о том, чтобы завести кошку, или собаку в доме, где уже есть кошка, или собака, важно учитывать характеры обоих животных. Возможно, будет полезно поискать компаньона, который уже сталкивался с представителями других видов в прошлом. Какие правила стоит соблюдать, пишет American Humane.

Если собака пытается агрессивно преследовать, хватать или иным образом "прикасаться" к котам, лучше даже не думать о том, чтобы завести кошку у себя дома.

Так что, если ваша собака рычит, бросается на котов, или одержимо на них лает, то очень маловероятно, что она подружится с ними. Точно так же кошка, которая рычит, шлепает собак, убегает или прячется от них, вероятно, предпочтет обойтись без компаньона в виде собаки.

Коты и собаки могут жить вместе Фото: Shutterstock

Если ваша собака любит играть, то пугливая и застенчивая кошка не подойдет в качестве компаньона, поскольку, убегая, она может спровоцировать собаку на погоню. Лучше всего подойдет спокойная, уверенная в себе кошка, которая не будет убегать и умеет постоять за себя.

Если собака грубо играет, то лучше избегать котят или пожилых кошек, которых легко поранить. Вместо этого выбирайте игривых взрослых животных, которые интересуются игрой, но при этом достаточно уверены в себе, чтобы позаботиться о себе. Если кошка буйная или игривая, отличным вариантом может стать игривая, но нежная собака.

Если собака или кошка пожилые, спокойные и тихие, то лучше всего подойдет такой же друг. Избегайте буйных компаньонов, которые могут раздражать, пугать или иным образом беспокоить другое животное.

Как знакомить котов и собак с новыми питомцами

Независимо от того, заводите ли вы новую кошку или новую собаку, первое знакомство вашего нынешнего питомца с новым питомцем является очень важной частью процесса. Вот четыре шага, которые помогут вам обеспечить успешную встречу:

Выберите подходящее место для первой встречи

Постоянная кошка — новая собака: если вы берете собаку, вам не следует брать кошку на встречу с ней в приют или другое учреждение, где содержится большое количество животных, по соображениям здоровья и безопасности. Вместо этого знакомство должно происходить дома.

Постоянная собака — новый кот: если вы берете кота в дом, где уже живет собака. То для начала познакомьте своего пса с кошкой, которая уже живет в подобной компании. Может, такое животное есть у ваших друзей, или родственников. В приют собаку лучше не брать. Знакомьте животных на своей территории.

Разделите животных

В течение нескольких дней чередуйте, какое животное имеет свободу, а какое ограничено в передвижении, чтобы у каждого животного было достаточно времени, чтобы исследовать запах другого.

Иногда собаку следует поместить в клетку или другую комнату (или перевести в другое место, если ее нельзя оставить одну), чтобы дать кошке время свободно передвигаться и исследовать запах собаки.

Если собака одержимо пытается прорваться к коту, или постоянно на него лает, взаимодействие, скорее всего, не будет работать без соответствующей подготовки. Возможно, вам понадобится помощь профессионала.

Когда никого нет дома, собака или кошка всегда должны быть надежно заперты, чтобы исключить возможность бесконтрольного взаимодействия.

Как только собака успокоится (или, по крайней мере, не будет одержима кошкой), а кошка угомонится, начнет нормально есть и пользоваться лотком, вы можете переходить к следующему шагу.

Знакомство на поводке

Позвольте обоим животным находиться в одной комнате одновременно, но держите собаку на надежном поводке. Закрепить кошку в шлейке с помощью поводка на время знакомства также будет хорошей идеей, если кошке удобно носить шлейку.

Коты и собаки могут жить вместе Фото: Getty

Продолжайте такое знакомство до тех пор, пока собака не успокоится и не начнет игнорировать кошку, а кошка не успокоится, не начнет нормально есть и пользоваться туалетным лотком.

Если со стороны любого животного проявляется страх или агрессия, оставайтесь на втором жатпе дольше.

Продолжайте до тех пор, пока собака и кошка не почувствуют себя счастливыми и расслабленными друг с другом.

Когда никого нет дома, собаку или кошку следует надежно изолировать в отдельных местах, чтобы исключить возможность бесконтрольного взаимодействия.

Взаимодействие без надзора

Без надзора собаку и кошку можно оставлять только после того, как кошка и собака находились вместе в течение значительного периода времени (месяц или около того), и вы уверены, что они не причинят друг другу вреда.

Полезные советы:

Если собака пристально смотрит на кошку или на дверь, за которой она находится, постарайтесь отвлечь ее и заставить отвести взгляд с помощью лакомства, счастливого голоса или осторожно уводя собаку на поводке. Как только собака отойдет от кошки, попробуйте предложить ей лакомство. Если она возьмет его, повторяйте этот процесс, пока собака не перестанет сосредоточиваться на кошке или двери.

Красные флажки

Если собака остается слишком сосредоточенной, не отрывает глаз от кошки или двери, полностью игнорирует вас или внезапно бросается, как только кошка движется, это, вероятно, опасная ситуация. Если вы ищете собаку для своей кошки, попробуйте другую собаку. Если это ваша собака, вам, вероятно, не стоит заводить ему кошку.

Если в любой момент собака готова броситься к спокойному, тихому, неподвижному коту, зарычит, огрызнется или проявит агрессию по отношению к нему, идея поселить их вместе не сработает. То же самое справедливо, если кошка агрессивно нападает на спокойную, тихую собаку. Если вы полны решимости наладить отношения, на этом этапе вам, вероятно, понадобится профессионал.

Если ваша кошка рычит, шипит или бьет собаку, дайте ей передохнуть и повторите попытку в другой день. Возможно, вам также придется попробовать другую собаку. Кошка, которая постоянно шипит и рычит на собак любого типа, скорее всего, не захочет жить с собаками. Ваша кошка может терпеть собаку, но она, вероятно, не будет счастлива — это несправедливо по отношению к ней.

Если кошка перестает есть, пить, пользоваться лотком, ходить в гости к членам семьи или постоянно прячется в другой комнате, она недовольна. Возможно, вы захотите найти более подходящую пару или обратиться за советом к профессиональному специалисту по поведению животных.

Коты и собаки могут жить вместе Фото: Getty Images

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