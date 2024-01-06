Кошатник, или нет? Как понять, готовы ли вы завести кота
Для одних кошек кошки — идеальные мурлыкающие домашние животные, для других — нет. А некоторые пока еще не решили, готовы ли они стать владельцем кота.
Кошки зависят от своих владельцев во всех своих потребностях: в еде, воде, медицинской помощи, физических упражнениях, жилье и, самое главное, в общении. Для многих людей годы безусловной любви и преданности, которые они получают от своих пушистых питомцев, намного перевешивают повседневные обязанности. Но для других их образ жизни делает это невозможным. Если вы решили, что животное из семейства кошачьих идеально впишется в вашу семью, вам еще есть над чем подумать, пишет American Humane.
Котенок, или взрослый кот?
Особенно важно это решить до того, как попадете в приют. Трудно устоять перед привлекательностью крошечных мяукающих котят, но котятам нужно много внимания, и их придется приучать к дому. С другой стороны, котята быстро адаптируются к окружающей среде.
Для многих людей взрослая кошка — разумный выбор, особенно если они весь день на работе или им не нравятся шумные выходки котенка.
Длина шерсти
Вы хотите кошку с длинной, средней или короткой шерстью? Длинношерстных кошек, вроде персов, или мейн-кунов, необходимо вычесывать почти ежедневно, чтобы их шерсть не спутывалась, поэтому будьте готовы уделять регулярному уходу за этими кошками.
Кот, или кошка?
Кошачьи как самцы, так и самки могут быть одинаково игривыми и ласковыми! Пол основан исключительно на личных предпочтениях.
Итак, когда с этим все решено, то проверьте себя: вы можете быть идеальным владельцем кошки, если вы:
- Готовы ухаживать за котом, или кошкой в течение 15–18 лет.
- С нетерпением ожидаете, когда ласковый кот придет к вам на колени, или потрется о ноги.
- Не против разделить свой дом с кем-то, кто линяет, разбрасывает наполнитель кошачьего туалета и громко требует еды.
- Не против разделить свой дом с питомцем, который никогда не будет убирать за собой.
- Любите соседа по дому, который случайно и регулярно будет развлекать вас возмутительными и глупыми выходками (по его прихоти, а не по вашей).
- Хотите заботиться о ком-то каждый день.
- Хотели бы потратить дополнительные деньги на корм для домашних животных, игрушки, ветеринарную помощь, кошачий туалет и еще раз кошачий туалет.
- Хотите, чтобы вас приветствовали мягким мурлыканьем и мяуканьем.
- Хотите иногда просыпаться посреди ночи, чтобы "поиграть".
- Верите, что стерилизация и кастрация домашних животных поможет решить проблему перенаселения домашних животных.
- Не можете представить, что переезжаете куда-либо без своего питомца.
- Хотите, чтобы на ваших питомцах была идентификационная бирка, чтобы они всегда могли вернуться к вам, несмотря ни на что.
- Наслаждайтесь безусловной любовью и постоянным общением.
Напомним, ранее Фокус писал о том, как правильно знакомить котов и собак, если вы решили завести еще одного питомца. И как понять, что ваш кот скучал по вам, когда вы возвращаетесь домой.
А если вы уверены, что знаете все о котах, то проверьте себя, наверняка есть интересные факты, о которых вы и не догадывались.