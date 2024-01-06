Колода Райдера-Уэйта-Смит: тайная история самых популярных в мире карт Таро

В статье 1908 года британская художница, иллюстратор и художник по костюмам Памела Колман-Смит нарисовала, пожалуй, самую узнаваемую и известную колоду карт Таро. Каждый, кто интересовался Таро, наверняка видел, или держал в руках эту колоду.

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Популярность карт Таро трудно измерить. Есть те, кто с их помощью пытается узнать будущее, или получить ответы на свои вопросы, многие просто их коллекционируют. Дизайнов карт Таро также огромное количество. Но, пожалуй, самой известной является колода Райдера-Уэйта-Смит, или просто колода Райдера-Уэйта. Кто создал эту известную колоду и что о ней известно, пишет CNN.

Происхождение карт Таро обросло многочисленными легендами. Считается, что первые Таро появились в Италии в начале XV столетия, скорей всего, во Флоренции.

А первые игральные карты в Европу привезли из исламского мира, из "страны сарацин".

Что касается происхождения самого названия таро, то известно, что первоначально карты назывались "карты триумфов (козырей)", а около 1530 гг. стало использоваться итальянское слово "tarocco", для того чтобы отличить игру с таро от игры с обычными козырями. Изначально Таро также были игральными картами, и только потом стали больше использоваться для гаданий. Есть легенда, что на картах Таро изображены древнеегипетские иллюстрации из "Книги мертвых".

Но Таро стали популярны и самую известную колоду нарисовала художница и иллюстратор Памела Колман-Смит. В 1909 году Смит и поэт и мистик Артур Уэйт встретились через тайное общество, известное как "Герметический Орден Золотой Зари". Их взаимная вера в спиритизм, ритуалы, символизм и экстрасенсорные практики привела к тому, что они объединили усилия и создали колоду карт Таро, объединив концепции Уэйта с иллюстрациями Смит в популярном тогда стиле модерн.

Карты, опубликованные в 1910 году, сегодня известны как колода "Уэйта-Смита" или "Райдера-Уэйта-Смита". Райдер – это издатель, который напечатал первую колоду.

Колода Таро содержит колоду из 78 иллюстрированных карт, каждая из которых изображает определенные символы. Создание колоды Уэйта-Смит отражает "важный культурный перекресток" начала 20-го века, объясняет редактор книги "Таро А.Э. Уэйта и П. Колман-Смит: история самого популярного в мире Таро" Йоханнес Фибиг, чье собственное знакомство с Таро началось более 40 лет назад.

"Было положительное чувство личного освобождения и более свободной в общем жизни, однако этот положительный прогресс был прерван Первой и Второй мировыми войнами", — говорит Фибиг.

Иллюстрации Памелы для ее колоды Таро были вдохновлены символами и персонажами, зародившимися в Италии в 15 веке.

Колода карт Таро, нарисованная Памелой Колман-Смит Фото: Getty Images

В 1970-х годах интерес к Таро возродился, и популярность колоды Уэйта-Смит выросла наряду с феминистскими, антивоенными и международными движениями за права человека, объясняет Фибиг. Сегодня Таро часто используется людьми как инструмент для понимания себя на личном уровне, часто посредством таких практик, как гадания, толкование снов и выбор карты дня.

Фибиг говорит, что каждую карту можно интерпретировать и рассматривать по-разному в зависимости от человека. "Таро – это предложение для людей. Это больше, чем просто гадание. Вас, как читателя карт, приглашают войти и вести диалог с изображением на карте и поэтому оно становится зеркалом", — поясняет он.

Таким образом, сам образ имеет решающее значение для любого путешествия по Таро и является важным ключом к пониманию непреходящей популярности колоды Уэйта-Смита. "Уэйт и Смит были гениями, но в то время мало кто это осознавал", — сказал Фибиг.

На творчество Смит повлияла яркая международная жизнь, которую она вела. Она родилась и выросла в Манчестере, Англия, в детстве переехала с семьей на Ямайку, а подростком поступила в колледж в Бруклине, Нью-Йорк. Позже она поселилась в Лондоне и вошла в художественную жизнь столицы, считая писателей У. Б. Йейтса, Марка Твена и Редьярда Киплинга, а также композитора Клода Дебюсси среди своих современников и поклонников своего творчества.

Памела Колман Смит Фото: Fine Art America

В эссе о Смите, включенном в новую книгу, автор Мэри К. Грир пишет, что на художественный стиль Смит — с его смелыми, яркими цветами и замысловатыми деталями — повлияли такие факторы, как ее знакомство с ямайскими сказками и японскими гравюрами, а также ее участие в театральных постановках и сценографии. Грир пишет, что Уэйт и Смит, вероятно, посетили выставку итальянской колоды Таро XV века в Британском музее в 1907 году, которая вдохновила их обоих.

На картах, созданных в летние месяцы 1909 года, изображены персонажи, мотивы и символы, расположенные на фоне, часто ассоциирующемся с английским пейзажем, например, холмами и береговыми линиями. Красота иллюстраций, говорит Фибиг, заключается в том, что их содержание можно интерпретировать множеством способов, причем каждая карта представляет собой как рекомендацию, так и предупреждение.

Например, карта "Повешенный" не обязательно является чем-то, чего следует бояться, но ее можно рассматривать как возможность поделиться, а "Звезда" может представлять не только свет и чистоту, но также нарциссизм и жесткость. "В этом была мудрость Памелы и Артура", — говорит Фибиг, имея в виду "открытость" изображений на картах для интерпретации.

Гадание на картах Таро Фото: Getty

Эта открытость привела к тому, что колода Уэйта-Смит неоднократно интерпретировалась по-новому, особенно в течение последнего десятилетия, наряду с растущим интересом к практике Таро. Создавались колоды с персонажами, отражающими их собственные, часто недостаточно представленные сообщества, независимо от расы, сексуальной ориентации, пола, класса и прочих. Однако как пишет эксперт по Таро Рэйчел Поллак в эссе для новой книги, эти новые интерпретации почти всегда коренятся в дизайне, символизме и мотивах колоды Уэйта-Смит.

Но судьба создательницы самой известной колоды Таро в мире сложилась печально. За свои труды она получила небольшой гонорар, но не авторские права. Сегодня, по некоторым данным, продано более 100 миллионов экземпляров колоды, но трудно оценить масштабы ее распространения.

Спустя всего три года после публикации колоды Памела перестала заниматься искусством, которое не приносило ей дохода. Она организовала свою последнюю выставку, перешла в католичество и купила дом в Корнуолле, унаследовав деньги после смерти родственника. Она жила в нем вместе со своим партнером и сдавала комнаты. Она участвовала в женском суфражистском движении и помогала Красному Кресту, но ничего настолько впечатляющего она больше не создала.

Артур Уэйт Фото: Wikipedia

А Артур Уэйт до смерти занимался изучением оккультизма и мистических верований. Он был несколько раз женат, воспитывал двоих дочерей. Примечательно, но его терпеть не мог известный "черный маг" Алистер Кроули.

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