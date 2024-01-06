Лучшая диета на 2024 год: что такое средиземноморский стиль питания

Седьмой год подряд средиземноморский стиль питания получил звание лучшей диеты в целом согласно рейтингам 2024 года, опубликованным US News & World Report. Эта диета помогает снизить вес и учит питаться здоровой пищей.

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В мире существует немало диет, но именно средиземноморская седьмой год подряд становится лучшей, согласно рейтингам US News & World Report, пишет CNN. В докладе говорится, что средиземноморская диета также заняла первое место в категориях "самая простая диета", "лучшая диета для всей семьи", "лучшая диета для здорового питания" и "лучшая диета для лечения диабета, здорового питания для костей, суставов и сердца".

В состав средиземноморской диеты, которая радует разнообразием, входят лосось, куриная грудка, консервированный тунец, говядина, фрукты, овощи, орехи, семечки, молочные продукты, оливковое масло, яйца и бобовые.

Что такое средиземноморский стиль питания?

Исследования показали, что средиземноморская диета может снизить риск развития диабета, высокого уровня холестерина, деменции, потери памяти, депрессии и рака молочной железы. План питания, который больше похож на стиль питания, чем на ограниченную диету, также связан с укреплением костей, здоровьем сердца и продолжительностью жизни.

Средиземноморская диета Фото: Фото: Gettyimages

Диета включает простую, растительную пищу, при этом большая часть каждого приема пищи сосредоточена на фруктах и ​​овощах, цельнозерновых продуктах, бобах и семенах, с небольшим количеством орехов и большим акцентом на оливковом масле первого отжима. Жиры, кроме оливкового масла, такие как сливочное масло, употребляются редко, если вообще употребляются, а сахар и рафинированные продукты приберегаются для особых случаев.

Красное мясо используют умеренно, обычно только для придания вкуса блюду. Поощряется употребление в пищу здоровой жирной рыбы, богатой жирными кислотами омега-3, в то время как яйца, молочные продукты и птица употребляются в гораздо меньших порциях, чем в традиционной западной диете.

Средиземноморская диета предполагает простую растительную пищу, при этом большинство блюд сосредоточено на фруктах и ​​овощах, цельнозерновых продуктах, бобах и семенах, а также небольшом количестве орехов.

На чем основана средиземноморская диета?

Критская или средиземноморская диета — это система питания, практикуемая в странах Средиземноморья, таких как Италия, Испания, Греция и юг Франции. Она сочетает умеренность и разнообразие продуктов с особым образом жизни: приготовление пищи, физические нагрузки, разделение удовольствий от еды и т.д.

Фото: Unsplash

Понятие средиземноморской диеты появилось в 1950-х годах, когда профессор общественного здравоохранения в Миннесоте Энсел Кейс провел сравнительный анализ между пищевыми привычками жителей 7 западных стран (США, Финляндия, Нидерланды, Югославия, Италия, Япония, Греция) и уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний за 15 лет. Результаты были поразительными: летальность критян (3.8%) была чрезвычайно низкой по сравнению с финнами (97,2%) или американцами (77,3%).

Что можно есть?

Главный упор в диете долгожителей делается на цельнозерновые продукты, неограниченное количество фруктов и овощей, оливковое масло, бобовые и масличные культуры. Вместо сахара используют мед. В рацион входят полезные животные белки из рыбы, морепродуктов, домашней птицы и небольшого количества красного мяса, а также продукты из козьего и овечьего молока. В качестве сопровождения к блюдам допустимо красное вино в умеренных количествах и много воды. Важным условием является сочетание высокой физической активности с ограничением калорий от 1800 до 2500 в день.

Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

В рационе по-средиземноморски важно соблюдение баланса БЖУ:

10 % — белки;

30% — жиры, в основном растительные (оливковое масло);

60% — углеводы (овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, злаки).

Питаться нужно до 4-5 раз в день (три основных приема и два перекуса). Модно употреблять любые фрукты и овощи, а также сухофрукты и маслины.

Можно есть пасту из твердых сортов пшеницы, поленту, хлеб с семенами и бездрожжевой хлеб. Приветствуется употребление оливкового масла и качественных животных белков, свежего сыра и йогурта. Позволяется выпивать по бокалу сухого красного вина каждый день.

Запрещены такие продукты:

газированные напитки, фруктовые соки, сладости, мороженое, сахар;

продукты из рафинированных злаков: хлеб, макаронные изделия, печенье;

промышленные хлопья для завтрака;

трансжиры, содержащиеся в обработанных пищевых продуктах и маргарине;

рафинированные масла;

колбасы, гамбургеры, хот-доги;

готовые блюда и промышленные продукты на основе картофеля: чипсы и прочее.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, ранее Фокус писал, как запрограммировать себя на отказ и перестать есть вредную пищу. А также как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Оно изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", о чем свидетельствует новое исследование.

Звезды также часто выбирают именно средиземноморскую диету, что в сочетании с физическими упражнениями приводит к отличному результату.