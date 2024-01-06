Вкусный ужин за полчаса: филе минтая в лаваше с соусом

Для этого блюда кроме минтая подойдет любая белая рыба, например, хек, треска или судак.

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Рыба по этому рецепту готовится очень быстро и получается сочной и нежной. Это идеальный выбор для ужина, особенно если времени не так уж много. Рецептом белой рыбы под сырной "шубкой" поделился сайт "ЯБ Поїла".

Ингредиенты:

минтай (филе) — 3 шт.;

лаваш — 2 листа;

сметана — 200 г;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

горчица — 1 ч. л. с горкой;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

петрушка — по вкусу.

Для сырной "шубки":

сметана — 100 г;

сыр твердый —70 г.

Приготовление

Шаг 1

Для соуса сметану переложите в глубокую миску, добавьте яйца, мелко рубленный лук, горчицу, соль и перец.

Шаг 2

По желанию в соус можно добавить немного мелко нарезанной зелени петрушки. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Шаг 3

Разрежьте каждое филе пополам, чтобы получилось шесть кусочков.

Шаг 4

Каждый лист лаваша разрежьте на три части.

Шаг 5

Куски рыбного филе обмакните в соус и выложите на лаваш ближе к краю. Полейте рыбу сверху соусом и заверните в лаваш конвертиком, чтобы не вытекал соус.

Шаг 6

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите в нее конвертики с рыбой на небольшом расстоянии друг от друга.

Шаг 7

В отдельной миске смешайте сметану и любой твердый сыр, натертый на крупную терку. Распределите сметанно-сырную "шубку" сверху на конвертики.

Шаг 8

Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайт рыбу примерно 25 минут до тех пор, пока верх не подрумянится.

Напомним рецепт Фиш-энд-чипс — рыба в пивном кляре. Если "чипс", которые на самом деле картофель фри, приготовить просто и можно заменить просто запеченным картофелем, то, чтобы приготовить рыбу в кляре требуется навык.

Ранее Фокус писал, как приготовить котлеты из трески и феты. Если любите котлеты, то попробуйте приготовить их не из мяса, а из рыбы. Лучше всего подойдет белая рыба, например, треска.