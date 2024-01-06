Вкусный ужин за полчаса: филе минтая в лаваше с соусом
Для этого блюда кроме минтая подойдет любая белая рыба, например, хек, треска или судак.
Рыба по этому рецепту готовится очень быстро и получается сочной и нежной. Это идеальный выбор для ужина, особенно если времени не так уж много. Рецептом белой рыбы под сырной "шубкой" поделился сайт "ЯБ Поїла".
Ингредиенты:
- минтай (филе) — 3 шт.;
- лаваш — 2 листа;
- сметана — 200 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- горчица — 1 ч. л. с горкой;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- петрушка — по вкусу.
Для сырной "шубки":
- сметана — 100 г;
- сыр твердый —70 г.
Приготовление
Шаг 1
Для соуса сметану переложите в глубокую миску, добавьте яйца, мелко рубленный лук, горчицу, соль и перец.
Шаг 2
По желанию в соус можно добавить немного мелко нарезанной зелени петрушки. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Шаг 3
Разрежьте каждое филе пополам, чтобы получилось шесть кусочков.
Шаг 4
Каждый лист лаваша разрежьте на три части.
Шаг 5
Куски рыбного филе обмакните в соус и выложите на лаваш ближе к краю. Полейте рыбу сверху соусом и заверните в лаваш конвертиком, чтобы не вытекал соус.
Шаг 6
Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите в нее конвертики с рыбой на небольшом расстоянии друг от друга.
Шаг 7
В отдельной миске смешайте сметану и любой твердый сыр, натертый на крупную терку. Распределите сметанно-сырную "шубку" сверху на конвертики.
Шаг 8
Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайт рыбу примерно 25 минут до тех пор, пока верх не подрумянится.
Напомним рецепт Фиш-энд-чипс — рыба в пивном кляре. Если "чипс", которые на самом деле картофель фри, приготовить просто и можно заменить просто запеченным картофелем, то, чтобы приготовить рыбу в кляре требуется навык.
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