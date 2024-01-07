7 января 2024 года: Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя употреблять алкоголь и подбирать найденные на дороге вещи. Ясная погода в этот день – к засушливому лету.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чествует Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого считали покровителем сельского хозяйства. Ему молились о лишении головной боли. В народе праздник прозвали Иван-бражник — по традиции в первый день после Крещения нужно "запить зло" освященной крещенской водой. Этот обряд, по поверьям, заряжает здоровьем на целый год.

Также в народе говорили, что именно в этот день середина зимы весть о весне подает.

В мире 7 января празднуют Международный день программистов.

Что нельзя делать 7 января:

употреблять алкоголь;

подбирать найденные на дороге вещи;

покупать золото;

чистить обувь.

Народные приметы и поверья:

туман над водой — к хорошему урожаю хлеба;

ясная погода – к засушливому лету;

снежная и пасмурная погода обещает богатый урожай;

если снег идет, то будет идти еще на протяжении всей Масленицы.

День ангела празднуют:

Афанасий и Иоанн.

Родились сегодня:

1501 год — Григорий XIII, Папа Римский, который ввел григорианский календарь в католических странах;

1964 год — Николас Кейдж, американский актер, кинорежиссер и продюсер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.

А также в этот день:

1839 год — день рождения фотографии. Франсуа Араго во время заседания Французской академии наук подробно рассказал про первый в истории человечества оптико-химический способ получения изображения;

1927 год – сделан первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон.