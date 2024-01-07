7 января 2024 года: Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя употреблять алкоголь и подбирать найденные на дороге вещи. Ясная погода в этот день – к засушливому лету.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чествует Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого считали покровителем сельского хозяйства. Ему молились о лишении головной боли. В народе праздник прозвали Иван-бражник — по традиции в первый день после Крещения нужно "запить зло" освященной крещенской водой. Этот обряд, по поверьям, заряжает здоровьем на целый год.
Также в народе говорили, что именно в этот день середина зимы весть о весне подает.
В мире 7 января празднуют Международный день программистов.
Что нельзя делать 7 января:
- употреблять алкоголь;
- подбирать найденные на дороге вещи;
- покупать золото;
- чистить обувь.
Народные приметы и поверья:
- туман над водой — к хорошему урожаю хлеба;
- ясная погода – к засушливому лету;
- снежная и пасмурная погода обещает богатый урожай;
- если снег идет, то будет идти еще на протяжении всей Масленицы.
День ангела празднуют:
Афанасий и Иоанн.
Родились сегодня:
1501 год — Григорий XIII, Папа Римский, который ввел григорианский календарь в католических странах;
1964 год — Николас Кейдж, американский актер, кинорежиссер и продюсер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.
А также в этот день:
1839 год — день рождения фотографии. Франсуа Араго во время заседания Французской академии наук подробно рассказал про первый в истории человечества оптико-химический способ получения изображения;
1927 год – сделан первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон.