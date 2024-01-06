Вкусный семейный ужин: куриные сердечки в сметанном соусе

Приготовьте куриные сердечки в сметанном соусе и это блюдо станет одним из ваших любимых – от него будет просто невозможно оторваться!

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Нежные куриные сердечки, приготовленные в ароматном сливочном соусе просто тают во рту. Это блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина, тем более, что готовится оно совсем не сложно. Рецептом этого вкусного блюда поделился сайт Smachno.Ua.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 1 кг;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

мука – 50 г;

сметана – 60 мл;

молоко – 35 мл;

растительное масло – 60 мл;

соль – 5 г;

перец – 2,5 г.

Приготовление

Шаг 1

Очистите сердечки, удалите пленки, сосуды, жир и кровь, затем тщательно промойте их проточной водой.

Шаг 2

Отварите сердечки в подсоленной воде 5 минут, после чего слейте кипяток и обжаривайте на сильном огне с маслом еще 5 минут. Уменьшите огонь, добавьте муку и продолжайте обжаривать еще минуту.

Шаг 3

Смешайте сметану и молоко, вылейте смесь в сердечки. Посолите, поперчите по вкусу. Под крышкой тушите 5 минут.

Шаг 4

Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле 5 минут.

Шаг 5

Добавьте обжаренные овощи к сердечкам в сметане, тщательно перемешайте, накройте крышкой и оставьте еще на 5 минут. Готовые куриные сердечки с луком и морковью в сметане подавайте с картофельным пюре.

Напомним простой и доступный рецепт вкусного салата с куриными сердечками. Приготовьте этот восхитительный салат с куриными сердечками, свежими огурцами и хрустящей капустой. Легкий в исполнении, этот салат подойдет как для обычного ужина, так и для праздничного стола.

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