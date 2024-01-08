8 января 2024 года: преподобного Эмилиана - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя переедать и лениться. Сильный ветер в этот день указывает на хороший урожай в будущем.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Эмилиана. Он жил в IX веке и был исповедником, который всю свою жизнь посвятил Господу, проповедям и молитве. Из-за проповедования христианства пережил немало мучений, но дожил до старости.
Что нельзя делать 8 января:
- переедать;
- лениться;
- заметать дом после заката.
Народные поверья и приметы:
- ясно и безветренно — к солнечному лету;
- сильный ветер — будет хороший урожай;
- южный ветер – к жаркой погоде летом.
День ангела празднуют:
Евгений, Григорий, Юлиан, Емельян, Антон, Агнесса, Ярослава, Василиса.
Родились сегодня:
1935 год — Элвис Пресли, американский певец и актер, лауреат премии "Грэмми", "король рок-н-ролла";
1984 год — Ким Чен Ын, руководитель КНДР.
Также в этот день:
1851 год — французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси;
1959 год — Шарль де Голль становится президентом Французской Республики;
2004 год — спущен на воду морской лайнер "Queen Mary 2", на тот момент — самое большое пассажирское судно в мире.