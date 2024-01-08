Блины со шпинатом и сыром фета: идеальный вариант для завтрака или легкого ужина

Блинчики получаются очень красивыми, а сделать их просто. Очень вкусное и оригинальное блюдо, их можно подавать с любым соусом.

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Блинчики со шпинатом и сыром – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно приготовить как на праздник, так и на каждый день. Они прекрасно сочетаются с разнообразными добавками, позволяя варьировать вкус в зависимости от предпочтений, пишет Zakaz.

Ингредиенты

Для приготовления теста понадобятся следующие продукты:

мука пшеничная — 200 г;

яйца куриные — 2 штуки;

молоко — 500 мл;

свежий шпинат — 150 г;

сыр фета (или другой мягкий сыр) — 100 г;

соль, сахар — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

сметана или греческий йогурт — для подачи.

Приготовление

Шаг 1. Приготовьте тесто для блинчиков. В глубокой миске смешайте муку, яйца, молоко, немного соли и сахара. Взбейте до однородности, чтобы не было комков. Тесто должно получиться жидким, как сметана средней густоты.

Шаг 2. Шпинат вымойте и обсушите. Нарежьте его мелко. Если используете замороженный шпинат, разморозьте и отожмите лишнюю воду.

Шаг 3. Нагрейте сковороду, смажьте небольшим количеством растительного масла. Выливайте тесто тонким слоем, распределяя по всей поверхности сковороды. После того как одна сторона блинчика подрумянится, переверните его и выложите на половину блинчика немного шпината и крошку сыра фета. Сложите блинчик пополам, дождитесь, пока сыр немного расплавится.

Шаг 4. Повторяйте процесс до тех пор, пока не закончится тесто и начинка.

Шаг 5. Подавайте блинчики теплыми, с добавлением сметаны или греческого йогурта сверху.

Шаг 6. При желании украсьте блюдо свежими листьями шпината или травами для более аппетитного вида.

Ранее Фокус публиковал рецепт блинного торта с нежным кремом. Торт из тонких блинов приготовить куда проще, чем более традиционный торт с коржами, которые нужно выпекать в духовке. Блинчики дополняются нежным кремом и свежими ягодами и фруктами.