Марго Робби, Флоренс Пью и Дженнифер Лопес: лучшие наряды "Золотого глобуса"

81-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоялась в воскресенье, 7 января, в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. И на красной дорожке селебрити блистали в своих лучших нарядах.

Голливудские звезды посетили отель Beverly Hilton в Беверли-Хиллз в минувшее воскресенье, чтобы чествовать победителей 81-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус". Забастовка SAG-AFTRA завершилась два месяца назад, так что ничто не помешало знаменитостям появиться на красной дорожке в своих лучших нарядах. Об этом пишет Daily Mail.

Среди лауреатов оказались главные фильмы-соперники прошлого года: фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана победил в номинации "Лучший драматический фильм".

Нолан получил награду, как лучший режиссер, а исполнитель главной роли Киллиан Мерфи был признан лучшим актером. Роберт Дауни-младший получил награду как лучший актер второго плана. Кроме того, картина победила в номинации "Лучший оригинальный саундтрек". Награду получил композитор Людвиг Горанссон.

А фильм "Барби" Греты Гервиг получил награду за "кинематографические и кассовые достижения". Билли Айлиш за песню-саундтрек "What Was I Made For?" также получила статуэтку.

Но красная дорожка была для всех, так что актеры и актрисы выглядели потрясающе, особенно после того, как над церемонией нависла угроза из-за забастовки актеров и сценаристов. Модные эксперты уже выбрали лучшие наряды 81-го "Золотого глобуса".

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт блистала в зеленом платье с пайетками от Gucci. Но вот награду певица не получила.

Тейлор Свифт Фото: Getty Images

Ее фильм-концерт был также номинирован в категории "кинематографические и кассовые достижения", но награду забрала картина "Барби", а документальная картина о ее концертном туре хоть и стала самой кассовой, собрав 261,6 миллиона долларов во всем мире, но статуэтку не получила.

Марго Робби

Марго, представляя фильм "Барби", появилась на красной дорожке в ярко-розовом платье от Giorgio Armani Prive, которое повторяло образ куклы Барби из 1977 года. Это уже стало традицией в прошлом году, когда актриса каждый раз во время промо-тура выходила на красную дорожку в очередном наряде из гардероба самой популярной куклы в мире. Хоть мода на барби-стиль (или барбикор) уже пошла на убыль, Марго решила не изменять привычке.

Марго Робби Фото: Getty Images

Марго также носила украшения от известного ювелирного дизайнера Лоррейн Шварц на сумму 3 миллиона долларов. На ней было кольцо Golconda Diamond безупречной огранки в три карата с натуральными розовыми бриллиантами и серьги-гвоздики с бриллиантами весом 30 карат.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес также решила поддержать тренд на розовый цвет, но выбрала более нежный оттенок. Певица, актриса и продюсер выглядела очень изысканно в наряде от Nicole + Felicia Couture с пышными розовыми бутонами на рукавах.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

И конечно рядом с нею был ее супруг Бен Аффлек.

Флоренс Пью

Актриса, которая славится своей радикально-короткой стрижкой и оригинальными нарядами, на красную дорожку вышла в ярко-алом платье от Valentino, которое создали специально для нее.

Флоренс Пью Фото: Getty Images

Образ она дополнила серебристыми туфлями на очень высокой платформе и сделала оригинальную укладку.

Элизабет Дебики

Элизабет Дебики, звезда сериала "Корона", блистала в лаконичном серебристом платье от Dior Haute Couture.

Элизабет Дебики Фото: Getty Images

Актриса получила награду в номинации "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале". И обошла среди прочих Кристину Риччи и саму Мерил Стрип.

Розамунд Пайк

Английская актриса, звезда фильма "Солтберн" и сериала "Колесо времени", представляла нашумевшую драму "Солтберн". И выделялась среди прочих звезд своим драматичным черным кружевным нарядом. Многие предпочти светлые платья, так что Розмунд выглядела в стиле "Солтберна", где она сыграла капризную и избалованную мать аристократического семейства.

Розамунд Пайк Фото: Getty Images

44-летняя актриса дополнила свое платье оригинальной шляпкой с декором, который она назвала "защитной вуалью". Оказалось, что актриса разбила лицо, катаясь на лыжах и не была уверена, что оно успеет зажить до выхода на красную дорожку.

"26 декабря мое лицо было полностью разбито, и я подумала, что нужно что-то делать. Но все успело зажить", — рассказала звезда. Впрочем, на скуле актрисы был замечен синяк.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс на красную дорожку вышла в классическом вечернем платье. Элегантные бархатный наряд выгодно выделялся среди прочих нарядом вечера.

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

Лоуренс продемонстрировала настоящий голливудский шик, уложив волосы мягкими волнами и дополнив образ бриллиантовыми украшениями от Dior Haute Couture и Tiffany & Co.

А по итогам, список победителей "Золотого глобуса" выглядит так:

Лучший драматический фильм: "Оппенгеймер"

Речь Киллиана Мерфи на "Золотом Глобусе"

Лучший комедийный фильм или мюзикл: "Бедные несчастные"

Лучший фильм на иностранном языке: "Анатомия падения"

Лучший анимационный фильм: "Мальчик и цапля"

Лучший режиссер: Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Лучший сценарий: "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Харари)

Лучший актер драматического фильма: Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса драматического фильма: Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")

Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле: Пол Джиаматти ("Оставленные")

Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле: Эмма Стоун ("Бедные несчастные")

Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Лучшая музыка: Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер")

Лучшая песня: What Was I Made For? – Билли Айлиш ("Барби")

Лучший драматический сериал: "Наследники"

Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения: "Вражда"

Лучший мюзикл или комедия: "Медведь"

Лучший актер в драматическом сериале: Киран Калкин ("Наследники")

Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук ("Наследники")

Сара Снук получила награду за роль в сериале "Наследники"

Лучший актер минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения: Стивен Йон ("Вражда")

Лучшая актриса минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения: Али Вонг ("Вражда")

Лучший актер второго плана в сериале: Мэтью Макфейден ("Наследники")

Лучшая актриса второго плана в сериале: Элизабет Дебики ("Корона")

Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия: Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия: Айо Эдебири ("Медведь")

Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении: Рики Джервейс ("Рики Джервейс: Армагеддон")

За кинематографические и кассовые достижения: "Барби"

Напомним, церемонию вручения премии посетил также Леонардо Ди Каприо. Он сопровождал Лили Гладстоун и сидел рядом с ней в зале.

А в прошлом году на церемонии выступал украинский президент Владимир Зеленский, которого встречали овациями.

Также Фокус писал о самых "голых" и скандальных нарядах красной дорожки этой премии, которую называют "генеральной репетицией" "Оскара".