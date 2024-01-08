Как сделать подошву обуви нескользкой: 10 простых способов

Скользкая обувь зимой может доставить немало хлопот и привести к серьезным травмам. Чтобы не доводить до этого, следует заранее проверить подошвы и при необходимости сделать их шероховатыми.

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Существенной проблемой зимой становится гололед. Особенно неприятно, когда ваши теплые ботинки или сапоги оказываются совсем непригодными для передвижения по льду. Носить любимую обувь, особенно в сырую и скользкую погоду, может быть не только неудобно, но и опасно из-за риска скольжения. Но не стоит отказываться от любимой пары обуви из-за скользкой подошвы. Есть простые и доступные способы сделать подошву обуви нескользкой, чтобы ходить было удобно и безопасно в любую погоду, сообщает Телеграф.

1. Использование песка и клея.

Нанесите тонкий слой клея на подошву обуви и посыпьте сверху песок. Дайте высохнуть. Это создаст дополнительное трение, уменьшая скольжение.

2. Лак для волос.

Нанесите спрей для волос сильной фиксации на подошву обуви и дайте высохнуть. Спрей временно увеличит сцепление с поверхностью.

3. Лента с абразивной поверхностью.

Приклейте куски противоскользящей ленты (можно найти в строительных магазинах) на подошву обуви. Лента обеспечит дополнительное сцепление с поверхностью.

4. Акриловый спрей-лак.

Нанесите несколько слоев акрилового спрей-лака на подошву обуви и дайте высохнуть. Лак увеличит шероховатость подошвы.

5. Натирание шероховатой поверхностью.

Натрите подошву обуви наждачной бумагой или щеткой для создания шероховатости и улучшения сцепления.

6. Специализированные противоскользящие накладки.

Сделать подошву обуви не скользкой можно с помощью специальных ледоходов, они могут продаваться в обувных магазинах или на рынке. Есть также специальные резиновые наклейки на пятки и носки. Приклейте готовые противоскользящие накладки на подошву согласно инструкции.

7. Силикон.

Прозрачным силиконом обычно герметизируют унитазы, ванные и душевые. Однако это средство можно использовать и для улучшения покрытия подошвы на зимних ботинках. Достаточно сделать небольшие выступы или узор из силикона и все – ваша подошва будет уже не такой скользкой.

8. Лейкопластырь.

Если нужно обезопасить себя прямо здесь и сейчас, воспользуйтесь тканевым лейкопластырем. Отрежьте несколько полосок и наклейте их на всю площадь подошвы. Однако помните, что этот лайфхак подходит только для сухой морозной погоды.

9. Войлок.

Пригодятся и вставки из войлока. Их на подошву приклеивают суперклеем или клеем ПВА по всей плоскости. Однако и этот вариант годится только для сухой погоды.

10. Обратиться к мастеру.

Еще можно отнести обувь к мастеру. Он может закрепить по всей поверхности подошвы металлические шипы и установить набойки из металла.

Помните, что некоторые методы могут потребовать периодического обновления для сохранения эффективности.

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