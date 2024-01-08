Рождение ребенка и отношения в паре: 5 советов, как не потерять любовь

Когда пара становится родителями, их отношения переходят на новый уровень, который испытывает их на прочность. Сохранить любовь и принять свою роль помогут практические советы от психолога.

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Беременность и рождение ребенка – это не только радость и счастье от появления нового человека, но и настоящее испытание для пары, особенно если это первенец. Малыш требует круглосуточного внимания, и это забирает все силы и энергию не только матери, но и отца. Неудивительно, что в этот период многие влюбленные переживают серьезный кризис. Психолог Алиша Джени делится собственным опытом, советует готовиться к появлению ребенка не только в материальном плане, но и рассказывает, как сделать так, чтобы маленький человек укрепил союз, а не разрушил его.

Наслаждайтесь временем до родов

Алиша подчеркивает: важно помнить, что после рождения ребенка мужчина и женщина больше никогда не будут "просто вдвоем".

"Углубляйте вашу близость, даже если вы находитесь дома на карантине. Исследуйте свое сексуальное время, говорите обо всем и искренне, создайте что-то священное, что вы делаете вместе каждую неделю или месяц, и соблюдайте этот ритуал с собой, когда родится ребенок. Много обнимайтесь, расслабляйтесь и ленитесь. Спите побольше. Постарайтесь изо всех сил, чтобы не воспринимать эти моменты вместе как нечто само собой разумеющееся, потому что на какое-то время эти свободы перестанут существовать", – говорит психолог..

Свидания, прогулки, даже лень вдвоем – используйте время до родов с максимальной пользой Фото: Dean Drobot/Shutterstock

Обсудите роли и обязанности родителей

Если вы еще этого не сделали, поговорите по-настоящему о том, как вы оба хотели бы, чтобы ваши роли и обязанности выглядели, когда родится ребенок. Вы берете отпуск на работе? Если да, то как долго? Вам понадобится помощь? Если так, то как долго? Кто будет помогать? Какие у вас есть варианты? Сколько вы оба готовы потратить на помощь? Кто-то остается дома? Каковы их обязанности? Кто просыпается с ребенком ночью? Есть ли какие-либо предсказуемые изменения в ваших финансах, если кто-то работает не так много или вообще не работает? Если да, то как это влияет на ваш образ жизни? Сколько нужно заплатить из своего кармана, чтобы родить ребенка? Каковы ваши страхи?

"Такие разговоры полезны при попытке создать практическое партнерство. Они помогают вам обоим почувствовать себя в одной команде, и когда родится ребенок, вы можете изменить план, но, по крайней мере, у вас двоих есть некоторое понимание того, как это выглядит на практике", – объясняет Джени.

Понимание и принятие своих новых ролей поможет паре быстрее адаптироваться к родительству

Заранее проработайте основные проблемы

Было бы неплохо походить на консультации для будущих родителей, пока вы планируете или готовите свои отношения к пополнению. Причина в том, что рождение ребенка часто только обостряет проблемы, которые всегда были между вами. Из-за гормонов и недосыпа работа над болезненными повторяющимися проблемами в отношениях будет последней вещью, на которую вы захотите отдать свою энергию. Консультирование также может быть очень полезным для того, чтобы научиться вести сложные разговоры о ценностях, противоречивых идеях или воспитании детей и/или вашей близости и изменениях в организме/гормональных изменениях.

Еще до родов необходимо проговорить и решить проблемы, которые есть в паре Фото: Shutterstock

Не пытайтесь все успеть и контролировать

Если вы человек дисциплинированный и планирующий все до мелочей, вам крайне важно научиться отказываться от контроля, а также от ответственности за все вещи, которые вы не можете предвидеть или выполнить. Это трудный вопрос, потому что, возможно, всю свою жизнь вы контролировали свои решения и тело, и это сослужило вам хорошую службу. К сожалению, беременность и сам процесс родов часто идут не так, как вы планируете, а темперамент и потребности вашего ребенка часто не соответствуют вашим планам.

"Мы думали, что сможем контролировать результаты всего и сохранить свою жизнь совершенно прежней. Мы смеялись и говорили себе: "Это не наша жизнь", когда люди подходили ко мне с огромным животом и в шутку говорили: "Попрощайтесь с одиночеством, вы двое!" Мы всегда думали, что если будем работать достаточно усердно, то сможем добиться чего угодно. Мы говорили друг другу: "Наши отношения всегда будут на первом месте, а потом ребенок". Сейчас я смеюсь над этим, потому что это оказалось невозможным, и мы до сих пор не пришли в норму. Наша реальность заключалась в том, что потребности нашего ребенка были на первом месте, из-за чего нам не хватало времени наедине с собой и времени, проведенного вместе", – делится своим опытом Алиша.

Будьте готовы сожалеть

Это не означает, что жизнь снова не будет веселой, или что ваше тело не выздоровеет, но процесс сожаления о том, что было, может стать действительно трудным, если вы не готовы приспособиться к этим изменениям в жизни. После рождения ребенка вы меняетесь. Это не "хорошо" или "плохо", это просто так. После рождения ребенка вам придется адаптироваться к вещам, с которыми вам никогда раньше не приходилось сталкиваться. На какое-то время вам придется забыть о мультизадачности, работе, свиданиях с мужем, походах в кафе или кино. Придется балансировать между потребностями ребенка, личной жизнью и здоровым восприятием себя. И это – нормально. Через подобное проходят все молодые родители.

"Став мамой, мне повезло, если я не забывала иногда чистить зубы. Меня засыпали вещами, которые я никогда не понимала до того, как родила. Я не могла соответствовать требованиям, которые когда-то побуждали меня стать перфекционистом. Я терпела неудачу… во всем. Вина постоянно поглощала меня. Я перестала готовить еду с нуля или еженедельно ходить на йогу, как когда-то любила. Вместо этого я подсознательно заставляю себя быть лучшей женой, самой внимательной мамой и заботливым терапевтом. Я убедила себя, что смогу все. Это было почти так же, как если бы я страдала от кризиса идентичности, поскольку тайно не могла принять свое новое тело и свою новую жизнь, в то время как я буквально не могла снова прийти в себя. Я чувствовала, что полностью потерял свою сущность. Я превратилась из целеустремленной, успешной, помешанной на здоровье, жонглирующей мячом, которая ежедневно уделяла приоритетное внимание всем элементам моих отношений, в неряшливого, напряженного, производящего молоко робота, потерявшего дух и не имеющего времени для себя", – признается автор.

По ее словам, исправить это можно только исследовав свою неуверенность и понять, откуда берутся наши требования к себе, чтобы отпустить это.

"Если мы станем лучше осознавать нашу боль, она исчезнет. Чем больше мы позволяем себе разговаривать с нашим партнером, нашей системой поддержки, нашим терапевтом, тем больше мы способны реструктурировать ожидания, которые нам не служат, а также исцелиться от эмоционального потрясения и стресса от первых недель в статусе родителей", – подчеркнула Джени.

Она добавила: многие родители боятся говорить вслух о том, что рождение ребенка для многих – стресс, в результате которого они начинают тосковать по прежней жизни, включая свободу, уровень энергии, сексуальное влечение. Однако стоит помнить, что только приняв свою новую роль и осознав, что ребенок не всегда будет крохой, можно справиться с вызовами.

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