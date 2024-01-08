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Селена Гомес продемонстрировала стильный классический маникюр (фото)

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Фото: Instagram tombachik | Селена Гомес

Для церемонии "Золотой глобус-2024" звезда сцены выбрала классику, которая не стареет. Она сделала ставку на темные оттенки и короткую длину ногтей.

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31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес показала классический маникюр на январь 2024 года. Своей новой работой делится нейл-мастер Том Бачик в Instagram-аккаунте.

"Лаковый кожаный маникюр Селены Гомес для "Золотого глобуса". Мы хотели сделать комплимент ее индивидуальному платью @giorgioarmani", — написал голливудский специалист по маникюру.

Короткие ногти американской знаменитости были покрыты черным лаком без дизайна или камней. Для завершения образа она добавила массивные кольца и браслеты.

Том Бачик признался, что также активно увлажнял кутикулы Селены.

Новый маникюр Селены Гомес

На церемонии вручения премии "Золотой глобус-2024" Селена Гомес появилась в роскошном красном платье с черными вставками, поэтому маникюр удачно дополнял ее основной образ.

Селена Гомес

Селена Гомес — не единственная звездная клиентка Тома Бачика. К мастеру часто обращается певица Дженнифер Лопес, актриса Никола Пельтц, певица Оливия Родриго. Бачик активно ведет свои соцсети, демонстрируя работы и задавая новые тренды на маникюр.

Селена Гомес

Напомним, Дженнифер Лопес показала, какой нюдовый маникюр сделать в начале 2024 года.

Также Фокус писал о "главном" тренде в маникюре в 2024 году.

Кроме этого, мы упоминали об антитрендах покрытия, от которых точно стоит отказаться.