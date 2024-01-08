Филолог рассказал, как правильно отвечать на вопрос "Котра година?" (видео)

Александр Авраменко советует избегать предлога "без", ведь его используют для обозначения времени в русском языке. Вместо этого языковед предложил лайфхак.

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Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл, как отвечать на вопрос "Котра година?", не нарушая норм языка. Об этом педагог рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

Для начала языковед спросил, в какой строке неправильно обозначено время:

третя година сорок хвилин;

двадцять хвилин до четвертої;

без двадцяти чотири.

Ошибочным оказался третий вариант. Правильно сказать "двадцять до четвертої", "за двадцять четверта".

Александр Авраменко советует избегать предлога "без", ведь его используют для обозначения времени в русском языке.

В частности, педагог предложил лайфхак: если большая минутная стрелка находится в правой части циферблата — стоит использовать предлоги "на", "по", а если в левой — "за", "до".

Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими мини-уроками, в которых учит говорить без ошибок, искореняя суржик.

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