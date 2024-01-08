3 действенных метода, как открыть банку с консервацией без открывашки

Зима — сезон консервации и солений. Организм так и просит чего-то необычного к каше или картошке. И на помощь всегда придут бабушкины помидоры, огурчики, или салатики.

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Однако, что делать, если дома нет открывалки? Не стоит паниковать, есть действенные методы, как можно открыть крышку банки без необходимого девайса, пишут Окна.

Фен или горячая вода

Мало кто знает, но под действием высоких температур металл расширяется, поэтому на помощь может прийти горячая вода или фен. Для этого, например, опустите банку крышкой вниз, погрузив ее в кипяченую воду. Дайте 5-7 минут, чтобы металл впитал температуру, а после возьмите полотенце и медленными движениями попробуйте прокрутить крышку.

Так же может помочь фен. Некоторое время подержите закрытую крышку под действием теплого воздуха и аналогичным способом как предварительно описано попробуйте открыть банку.

Постучать по банке

Возьмите банку, обмотайте ее полотенцем, а затем легонько побейте об стол между горловиной и крышкой. Если боитесь разбить банку, это можно сделать деревянной лопаткой. Под действием ударов, крышка должна ослабиться. После возьмите полотенце и снова попробуйте открыть крышку.

Фото: Pixabay

Нож

Для этого вам понадобится самый большой нож в доме с крепким лезвием. Для этого необходимо кончиком ножа поддеть крышку и пустить воздух внутрь. После того как вы это сделаете, вы с легкостью откроете банку.

Помните, не стоит использовать силу, ведь банка может лопнуть и вы можете порезаться.

Ни в коем случае нельзя пробовать содержимое банки, если она лопнула и туда могли попасть частички стекла. Даже если визуально вам кажется, что ничего нет. Это опасно для вашего здоровья.

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