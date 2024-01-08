Сметанник: самый быстрый рецепт вкусного торта
Универсальный рецепт быстрого сметанника позволит вам создавать каждый раз новые вкусы и вариации этого нежного десерта.
Для приготовления вкусного торта "Сметанник" вам понадобится всего несколько доступных ингредиентов меньше часа времени на готовку. По желанию вы можете добавить в торт прослойку ягод, фруктов или орехов. О том, как легко и просто приготовить вкусный сметанник, рассказал сайт Smachno.Ua.
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 1,5 стакана;
- сметана – 600 г;
- яйца – 2 шт.;
- сливочное масло – 50 г;
- сахар – 2 стакана;
- гашеная сода – на кончике чайной ложки;
- ванильный сахар – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
В небольшой кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло.
Шаг 2
Взбейте миксером яйца с одним стаканом сахара.
Шаг 3
Добавьте в яичную смесь растопленное масло, 200 г сметаны, соду, ванильный сахар и муку и замесите жидкое тесто.
По желанию тесто можно разделить на две части и добавить в одну из них какао, тогда у вас получатся коржа двух цветов, которые можно чередовать при сборке торта.
Шаг 4
Тесто вылейте в две формы, смазанные сливочным маслом и обсыпанные мукой.
Шаг 5
Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте коржи около 30 минут, готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выходить из теста сухой.
Шаг 6
Для крема взбейте 400 г сметаны со стаканом сахара на средних оборотах до растворения сахара и загустения.
Шаг 7
Готовые коржи разрежьте пополам, прослоите кремом, по желанию добавьте межу коржами ягоды, фрукты или орехи.
Шаг 8
Обмажьте верх и бока торта кремом, украсьте по своему вкусу и уберите в холодильник для пропитки на четыре часа.
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