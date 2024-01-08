Сметанник: самый быстрый рецепт вкусного торта

Универсальный рецепт быстрого сметанника позволит вам создавать каждый раз новые вкусы и вариации этого нежного десерта.

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Для приготовления вкусного торта "Сметанник" вам понадобится всего несколько доступных ингредиентов меньше часа времени на готовку. По желанию вы можете добавить в торт прослойку ягод, фруктов или орехов. О том, как легко и просто приготовить вкусный сметанник, рассказал сайт Smachno.Ua.

Ингредиенты:

пшеничная мука – 1,5 стакана;

сметана – 600 г;

яйца – 2 шт.;

сливочное масло – 50 г;

сахар – 2 стакана;

гашеная сода – на кончике чайной ложки;

ванильный сахар – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

В небольшой кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло.

Шаг 2

Взбейте миксером яйца с одним стаканом сахара.

Шаг 3

Добавьте в яичную смесь растопленное масло, 200 г сметаны, соду, ванильный сахар и муку и замесите жидкое тесто.

По желанию тесто можно разделить на две части и добавить в одну из них какао, тогда у вас получатся коржа двух цветов, которые можно чередовать при сборке торта.

Шаг 4

Тесто вылейте в две формы, смазанные сливочным маслом и обсыпанные мукой.

Шаг 5

Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте коржи около 30 минут, готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выходить из теста сухой.

Шаг 6

Для крема взбейте 400 г сметаны со стаканом сахара на средних оборотах до растворения сахара и загустения.

Шаг 7

Готовые коржи разрежьте пополам, прослоите кремом, по желанию добавьте межу коржами ягоды, фрукты или орехи.

Шаг 8

Обмажьте верх и бока торта кремом, украсьте по своему вкусу и уберите в холодильник для пропитки на четыре часа.

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