Как понять, что пора сменить матрас: шесть основных признаков

Замена матраса — это важный шаг к улучшению качества сна и общего состояния здоровья. Правильно подобранный матрас обеспечит вам комфортный и здоровый сон на долгие годы.

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Матрас играет ключевую роль в обеспечении качественного сна. Но со временем любой матрас изнашивается и теряет свои первоначальные свойства, что может негативно сказываться на здоровье и самочувствии, сообщает Matrason.

Какие признаки указывают на то, что нужно менять матрас

1. Видимые повреждения и деформации.

если на поверхности матраса появились ямы или выпуклости, это значит, что внутренний слой износился;

порванные края и протекающая набивка: это не только снижает комфорт, но и может быть местом скопления пыли и аллергенов.

2. Некомфортные ощущения при сне.

если после пробуждения вы чувствуете боль в спине или шее, это может быть связано с потерей поддержки матрасом;

частые пробуждения или бессонница могут быть связаны с неудобством, вызванным изношенным матрасом.

3. Звуки и неприятные запахи.

скрипы при движении на матрасе могут указывать на износ пружин;

запах плесени и влажности: неприятные запахи могут свидетельствовать о наличии плесени и бактерий внутри матраса.

4. Аллергические реакции.

увеличение аллергических реакций, особенно ночью или сразу после пробуждения, может быть признаком накопления пылевых клещей.

5. Общий возраст матраса.

эксперты советуют менять матрас каждые 7-10 лет, даже если он выглядит внешне неплохо.

6. Изменение веса.

как похудание, та и набор веса может сказаться на уровне комфорта сна, поскольку подобные изменения означают также, что вам теперь необходим матрас иной степени жесткости.

Как часто менять наматрасник

Наматрасники не требуют столь же частого ухода, как постельное белье. Рекомендуется раз в две недели пылесосить изделие, а раз в месяц — проветривать. Стирать наматрасник нужно не реже, чем раз в полгода. Купить новое изделие стоит, если его целостность нарушена, либо же на нем появились стойкие загрязнения.

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