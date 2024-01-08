Рулет из фарша: простой рецепт вкусного мясного блюда

После того, как рулет пропекся, с него нужно осторожно снять фольгу и остудить. При подаче нарежьте его порционными кусками.

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Мясной рулет с ароматной начинкой, на приготовление которого уйдет меньше часа, – хорошая идея для ужина. Чтобы его сделать, особые кулинарные навыки не нужны, поэтому он получится даже у начинающих кулинаров. Рецептом блюда поделились в блоге "Простые рецепты".

Мясной рулет

Ингредиенты:

фарш свинина/говядина – 400 гр;

соль, перец – по вкусу;

чеснок сушеный;

паприка копченная;

горчица зернистая – 2 ст. л;

сыр;

зелень;

яйцо отварное – 3 шт;

кетчуп – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Фарш переложить в глубокую миску. Кстати, можно брать не только свиной или говяжий, но и куриный. Посыпать фарш солью и перцем, добавить сушеный чеснок, копченную паприку, все перемешать.

Готовый фарш выложить на фольгу, равномерно его распределить, смазать зернистой горчицей, натереть сверху сыр, посыпать зеленью и яйцом, закрутить в рулет.

Духовку разогреть до 180 градусов и отправить в нее рулет на 20 минут. Далее аккуратно разрезать фольгу, смазать рулет кетчупом и поставить в духовку еще на 10 минут.

При подаче рулет разрезать на порционные куски.

Ранее Фокус писал, как приготовить закусочные рулетики из лаваша с крем-сыром и овощами.