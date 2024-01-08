Новий рік і День Незалежності: как правильно писать названия праздников (видео)
Написание частных и государственных праздников отличается. Также существуют три исключения из правил.
Украинский популяризатор языка Александр Авраменко раскрыл, как правильно писать названия праздников. Об этом филолог рассказал в одном из своих мини-уроков.
По словам известного педагога, частные праздники обычно пишем с маленькой буквы — например, день рождения.
Однако с государственными праздниками это правило не действует: если название события состоит из двух или более слов — первое слово пишется с большой буквы (Новий рік).
Впрочем, есть три исключения: День Конституції України, День Соборності України, День Незалежності України. Все слова в названиях этих праздников пишутся с большой буквы.
Отметим, что Александр Авраменко — известный филолог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, педагог, литературовед, теле- и радиоведущий. Он записывает экспресс-уроки правильного использования украинского языка и издает книги для подготовки к экзаменам.
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