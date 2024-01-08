Японская классика: как приготовить ароматный рамен

Евгений Клопотенко советует попробовать самим приготовить ароматный восточный бульон. Для этого понадобится ряд ингредиентов и немного вашего времени.

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Маринад и глазурь для курицы:

2 ст. л. мирина (если нет, можно заменить 1 ст. л. жидкого меда);

550 г куриного филе;

2 ст.л. темного соевого соуса (можно светлый);

¼ ч. л. красного перца хлопьями;

2 зубчика чеснока;

2 ч. л. коричневого сахара;

2 ст. л. темного соевого соуса;

1 ст. л. воды.

Для рамена:

2 л куриного бульона;

6 зубчиков чеснока;

6-7 см свежего имбиря или ½ ч.л. сушеного;

100 мл соевого соуса;

100 мл мирина;

4 перышка зеленого лука;

1 ч.л. сушеных хлопьев чили;

1 ч.л. соли;

12 шампиньонов;

2 ст.л. растительного масла;

4 больших яйца;

4 перышка зеленого лука;

100 г шпината;

4 порции лапши для рамена.

Для начала готовим маринад для курицы: в большую миску добавляем 2 ст. л. мирина, 2 ст. л. соевого соуса, ¼ ч. л. красного перца, 2 мелко порезанных зубчика чеснока и хорошо мешаем. 550 г куриного филе чистим от пленок и лишнего жира и погружаем в маринад таким, образом, чтобы он полностью покрывал филе. После этого оставляем курицу мариноваться более чем на час.

Через час разогреваем духовку до 220 градусов. Достаем курицу из маринада и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Размещаем противень в верхней трети духовки и запекаем мясо 15 мин.

В это время готовим глазурь. Для этого смешиваем 2 ч. л. коричневого сахара, 2 ст. л. темного соевого соуса и 1 ст. л. воды.

Через 15 мин переворачиваем кусочки курицы и поливаем их глазурью. После этого даем курице пропечься еще 10-15 мин. Готовое филе вынимаем из духовки и оставляем остыть.

Для рамена: в кастрюлю наливаем 2 литра куриного бульона, нарезанный кружочками имбирь, 6 целых зубчиков чеснока, 4 нарезанных перышка зеленого лука, 1 ст. л. хлопьев чили, 100 мл соевого соуса и 100 мл мирина. Мешаем, накрываем кастрюлю крышкой и доводим до кипения на сильном огне. Затем уменьшаем огонь до среднего и варим 20-25 мин.

Отвариваем 4 яйца 6-7 мин, желток должен остаться немного жидким. Охлаждаем и очищаем. Непосредственно перед подачей рамена режем яйца пополам.

Грибы разрезаем пополам и обжариваем с 2 ст. л. хорошо разогретого растительного масла до золотистого цвета (10-15 мин).

Варим лапшу: во вторую кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения и погружаем лапшу в кипящую воду. Варим в соответствии с инструкцией на упаковке. Впрочем, советуют варить на одну минуту меньше, чем рекомендовано в инструкции, поскольку подавать лапшу нужно в горячем бульоне. Сливаем воду, раскладываем лапшу порционно в миски.

Бульон. Готовую основу для рамена нужно процедить через сито, чтобы удалить имбирь, чеснок и лук.

Также можно добавить добавить к своему рамену шпинат. Для этого моем его под проточной водой, высушиваем полотенцем, разрезаем пополам и отделяем толстые стебли от листьев. Кладем шпинат в емкость, используем небольшое количество соевого соуса и кунжутного масла, мешаем. На сковородку добавляем 1 ст. л. растительного масла, разогреваем и обжариваем шпинат 2-4 мин.

Курицу нарезаем тонкими ломтиками, вареные яйца разрезаем пополам, нарезаем 4 перышка зеленого лука. Выкладываем в порционные миски лапшу, обжаренные грибы, ломтики курицы, наливаем бульон. Сверху добавляем половинки яиц, обжаренный шпинат (по желанию) и присыпаем готовое блюдо зеленым луком.

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