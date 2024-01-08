Топ скандальных моментов "Золотого глобуса": самые шокирующие моменты за всю историю премии

В 2024 году неловкий поцелуй Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер уже породил множество мемов. Но в истории премии "Золотой глобус" было немало скандальных моментов.

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Церемония вручения "Золотого глобуса" знаменует блестящее начало сезона наград в Голливуде и известна как более демократичная альтернатива более чопорному "Оскару". Но шоу пережило немало шокирующих моментов. В этом году это был неловкий поцелуй Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер.

Поцелуй Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Но за прошлые годы случилось немало скандальных инцидентов. О них пишет Daily Mail.

Джереми Реннер назвал бюст Дженнифер Лопес "глобусами"

Джереми Реннер оказался в центре бури в социальных сетях, когда пошутил о груди Дженнифер Лопес во время своего выступления на "Золотом глобусе" 2015 года.

"У вас тоже есть глобусы", — пошутил Джереми, прежде чем он и Джей Ло вручили награду Билли Бобу Торнтону за его работу в "Фарго".

Джереми Реннер назвал бюст Дженнифер Лопес "глобусами"

Пара вручала награду за лучшую мужскую роль в телевизионном мини-сериале или фильме, когда Дженнифер вызвалась открыть конверт и назвать победителя.

"Ты хочешь, чтобы я это сделала? У меня есть ногти", — сказала Лопес.

"У тебя также есть глобусы", — пошутил Джереми, уставившись в ее глубокое декольте. Актера потом раскритиковали в соцсетях. Но он опубликовав совместную фотографию себя и Дженнифер на сцене отеля "Беверли Хилтон" и написал: "Напоминание, что не стоит относиться к этому настолько серьезно. Спасибо, Дженнифер. Ты лучшая".

На церемонии награждения 2015 года Дженнифер была в потрясающем платье Zuhair Murad с глубоким вырезом, а Джереми, очевидно, был настолько отвлечен, что вышел за рамки сценария, чтобы отвесить свой сомнительный комплимент.

Рене Зеллвегер застряла в туалете

Рене Зеллвегер чуть не упустила свой шанс получить "Золотой глобус" после того, как зашла в уборную, когда в 2001 году было объявлено о ее победе.

Рене Зеллвегер застряла в туалете и едва не пропустила награждение

Хью Грант объявил ее победительницей в номинации "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии за роль медсестры Бетти", но звезды нигде не было. Он крикнул: "Рене? Рене? Где она? Она под столом? Рене пьяна, дамы и господа".

Когда Грант начал принимать награду от ее имени, было замечено, что Рене спешит на сцену. Она пояснила, что у нее смазалась помада, так что она отошла поправить макияж.

Тина Фей и Эми Полер рискованно пошутили над Леонардо Ди Каприо

Ведущие премии "Золотой глобус-2014" Тина Фей и Эми Полер отпустили одну из самых рискованных шуток на церемонии награждения, когда вывели на сцену Леонардо Ди Каприо. Тогда он получил награду за роль в фильме "Волк с Уолл-стрит".

Тина Фей и Эми Полер рискованно пошутили над Леонардо Ди Каприо

С ухмылками Тина и Эми сказали: "А теперь, как вагина супермодели, давайте все тепло поприветствуем Леонардо Ди Каприо", когда краснеющий актер вышел на сцену.

Леонардо, конечно же, встречался с множеством красавиц-моделей, включая Бар Рафаэли, Жизель Бюндхен и Эрин Хизертон. В то время он встречался с Тони Гаррн.

Но когда он вышел на сцену под хохот публики, на лице актера отразилось смущение. Он покраснел и не смог даже сразу начать свою речь.

Тина и Эми также прошлись по Джорджу Клуни, когда объявляли о том, что фильм "Гравитация" номинирован в категории "лучший фильм". "Гравитация" номинирована на лучший фильм. Это история о том, как Джордж Клуни предпочел бы улететь в космос и умереть, чем провести еще одну минуту с женщиной своего возраста", — заявили ведущие.

Нетрезвая Элизабет Тейлор

В 2001 году Элизабет Тейлор вызвала слухи, что она выпила слишком много коктейлей, когда вышла на сцену, чтобы объявить награду за лучший драматический фильм, но преждевременно открыла конверт победителя, прежде чем прочитать список номинантов.

Элизабет Тейлор едва не сорвала церемонию награждения

Ведущий Дик Кларк вышел на сцену и сказал: "Мы не хотим портить интригу, поэтому давайте сначала прочитаем номинантов".

Тейлор воскликнула: "Что? Не открывать конверт? Не читать? Я новичок в этом!".

После она все таки прочла список и назвала победителя: фильм "Гладиатор".

Джек Николсон и валиум

В 2003 году Джек Николсон получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме "О Шмидте" и весело рассказал во время своей благодарственной речи, что заранее принял немного валиума.

Джек Николсон признался, что принял валиум

Принимая награду от Николь Кидман, Джек сказал: "Разве Николь не прекрасна со своим старым носом?", имея в виду запоминающийся протез, который она носила, играя Вирджинию Вулф в "Часах".

А потом он заявил: "Я знаю, что вечер становится коротким, сегодня вечером я принял валиум, так что…".

Рик Джервейс пошутил о Леонардо Ди Каприо

Рик Джервейс пошутил о страсти Лео к молодым девушкам на церемонии 2020 года. Он упомянул Джеффри Эпштейна, принца Эндрю и шокировал Тома Хэнкса, который сидел в зале. Сам 45-летний Леонардо над шуткой посмеялся. Тогда он встречался с 22-летней Камилой Морроне.

Рик Джервейс пошутил о Леонардо Ди Каприо

Герцог Йоркский оказался под пристальным вниманием общественности из-за его отношений с осужденным педофилом Эпштейном.

Обсуждая недавний фильм актера "Однажды в Голливуде", Рик пожаловался, что он слишком длинный.

Он пошутил: "Леонардо Ди Каприо присутствовал на премьере, и к концу его спутница стала для него слишком старой".

Под смех звездной публики ведущий добавил: "Даже принц Эндрю такой: "Да ладно, Лео, приятель, тебе почти 50, сынок". И резюмировал: "В конце концов, он явно не покончил с собой, как Джеффри Эпштейн".

Андра Дэй обошла Кэри Маллиган

Андра Дэй неожиданно стала победительницей в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме" на 78-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Андра Дэй обошла Кэри Маллиган

В 2021 году Дэй была среди аутсайдеров, так что ее награда за роль в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей" была полной неожиданностью. Ведь ее соперницами были Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"), Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины") и Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников").

Согласно прогнозам, у Дэй были наименьшие шансы на победу. А фавориткой являлась Кэри Маллиган. Так что Дэй была шокирована и не смогла сдержать слез.

Жаклин Биссет и ее странная речь

Британская актриса Жаклин Биссет точно бы получила награду за самую странную речь на церемонии вручения премии "Золотой глобус" 2014 года.

В своей речи, которая прерывалась длинными паузами, она выругалась и сказала, что хочет поблагодарить тех, кто доставил ей "удовольствие и дерьмо". Жаклин была названа лучшей актрисой второго плана в телешоу, мини-сериале или телефильме за драму BBC "Танцы на грани".

Жаклин Биссет и ее странная речь

Сначала она потеряла дар речи, а потом разразилась длинной бессвязной речью, которая оставила гостей в недоумении.

Реакция в соцсетях была быстрой и беспощадной: некоторые назвали это "помешательством" и "самой безумной благодарственной речью в истории награждений".

"Биссетт так долго шла на сцену, что по дороге растеряла мозги", — безжалостно пошутил ведущий Джек Гиннесс.

Брэд Питт вознес благодарственную речь лекарствам от диареи

Когда Брэд Питт получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Двенадцать обезьян" в 1996 году, он удостоил похвалы лекарство от диареи.

Он сказал: "Я хотел бы поблагодарить… вообще, создателей Каопектата. Они оказали огромную услугу всем нам".

Брэд Питт на церемонии в 1996 году

Позже он объяснил за кадром, что это лекарство от диареи очень помогло ему на съемках.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто получил "Золотой глобус" в этом году и кто из актрис выбрал самые роскошные наряды для красной дорожки. Но как бы звезды не старались, их наряды в свое время даже попадали в список самых скандальных и откровенных.

А в этом году в зале собралось немало селебрити. Церемонию вручения премии "Золотой глобус" посетил также Леонардо Ди Каприо. Он сопровождал Лили Гладстоун и сидел рядом с ней в зале.