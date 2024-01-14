Диетический овощной салат: легкость и польза на вашем столе
Простой овощной салат прекрасно подойдет как для повседневного обеда, так и для ужина. Благодаря своей легкости и питательности, он станет отличным выбором для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре.
Диетический овощной салат — это не только полезно, но и невероятно вкусно. Этот салат идеально подходит для тех, кто следит за своим питанием или просто предпочитает легкие и свежие блюда. Сочетание разнообразных овощей обогатит ваш рацион витаминами и минералами, при этом сохраняя блюдо низкокалорийным, пишет 1000.menu.
Ингредиенты
Для приготовления салата понадобятся следующие продукты:
- свежие огурцы — 2 штуки;
- помидоры — 2 штуки;
- болгарский перец — 1 штука;
- редис — 100 г;
- зеленый лук — по вкусу;
- листья салата (любые по выбору) — 100 г;
- лимонный сок — 2 столовые ложки;
- оливковое масло extra virgin — 2 столовые ложки;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) — для декорирования.
Приготовление
Шаг 1. Огурцы и помидоры вымойте и нарежьте на небольшие кусочки. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками.
Шаг 2. Редис вымойте и нарежьте тонкими кружочками. Зеленый лук измельчите.
Шаг 3. Листья салата промойте, обсушите и порвите на удобные кусочки.
Шаг 4. Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 5. В большой салатнице уложите ингредиенты: сначала листья салата, затем огурцы, помидоры, перец, редис и зеленый лук.
Шаг 6. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
Шаг 7. Украсьте готовый салат свежей зеленью.
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