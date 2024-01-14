Сладкие ленивые вареники с творогом: простой рецепт вкусного завтрака

Ленивые вареники станут настоящей находкой для любителей простой и вкусной домашней еды. Нежный и сытный вкус блюда обязательно понравится всей семье.

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Ленивые вареники с творогом – это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту приготовления и деликатный вкус. Это блюдо отлично подходит для завтрака. Нежный творожный вкус делает ленивые вареники любимым блюдом как у взрослых, так и у детей, пишет Оbozrevatel.

Ингредиенты

Для приготовления ленивых вареников понадобятся такие продукты:

творог — 500 г;

яйца куриные — 2 штуки;

сахар — 2-3 столовые ложки;

мука пшеничная — 200 г (плюс для посыпки);

ванильный сахар — 1 пакетик;

соль — щепотка;

масло сливочное — для подачи;

сметана — для подачи.

Приготовление

Шаг 1. В глубокой миске тщательно перемешайте творог, яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли.

Шаг 2. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое, но нелипкое тесто. Если тесто слишком липкое, добавьте еще немного муки.

Шаг 3. Посыпьте рабочую поверхность мукой. Из теста сформируйте длинные колбаски толщиной примерно 2 см, затем нарежьте их на небольшие кусочки.

Шаг 4. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте щепотку соли. Опускайте вареники в кипящую воду и варите до тех пор, пока они не всплывут на поверхность.

Шаг 5. Аккуратно достаньте вареники шумовкой и переложите на блюдо. Подавайте с растопленным сливочным маслом и сметаной.

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