Праздничная классика: рецепт салата с курицей и ананасами от шеф-повара

Евгений Клопотенко по-новому посмотрел на сочетание курицы и ананаса. Ресторатор предлагает добавить к блюду домашний майонез и хлеб.

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Курица и ананас — интересное и дискуссионное сочетание. Кто-то его обожает, а кто-то не переносит. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко советует приготовить хорошо известный салат с этими ингредиентами не только на праздник, но и в будний день.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

600 г куриного филе бедра;

2 л воды для варки мяса;

½ ч. л. соли;

3 яйца;

3 куска белого хлеба (по желанию);

100 г твердого сыра;

1 банка консервированной кукурузы (250 г);

1 банка консервированных ананасов кусочками (340 г);

3 ст. л. домашнего майонеза для заправки;

3 веточки петрушки для подачи салата.

Для начала в кастрюлю наливаем 2 л воды и кипятим. Добавляем 600 г куриного филе бедра, добавляем ½ ч. л. соли и варим на среднем огне 25 минут. После этого вынимаем из кастрюли, перекладываем на тарелку и оставляем полностью остыть.

Варим вкрутую 3 яйца ровно 8 минут после закипания. Перекладываем их в холодную воду, чтобы скорлупа хорошо очищалась. Тем временем режем 3 куска белого хлеба кубиком со стороной 1 см. Поджариваем на сухой сковороде до состояния сухарей. Перекладываем на тарелку, чтобы они остывали. Достаем из воды яйца, очищаем и нарезаем средним кубиком. Так же нарезаем и 100 г твердого сыра. Перекладываем в глубокую миску, где будем смешивать все компоненты салата.

Нарезаем остывшее куриное филе бедра средним кубиком и перекладываем в миску.

Из банки кукурузы (250 г) и банки ананасов кусочками (340 г) сливаем полностью жидкость и всыпаем ко всем компонентам салата. Добавляем и остывшие сухари.

Непосредственно перед подачей заправляем блюдо 3 ст. л. домашнего майонеза. Перемешиваем, чтобы все компоненты равномерно распределились. Выкладываем салат из курицы и ананасов в тарелку для подачи и по желанию сверху можно посыпать измельченными листьями петрушки из 3 веточек.

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