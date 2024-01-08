Маринованные шампиньоны: рецепт аппетитной и легкой закуски за час

После того как все ингредиенты сложены и перемешаны, посуду необходимо затянуть пищевой пленкой или накрыть крышкой и оставить на час. За это время грибы хорошо промаринуются.

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Сочные шампиньоны, маринованные с ароматными овощами – закуска, которая не останется незамеченной на любом столе. Легкая и вместе с тем очень аппетитная, она станет удачным дополнением меню. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Простые рецепты".

Закуска из шампиньонов

Ингредиенты:

свежие шампиньоны – 300 гр;

лук среднего размера – 1 шт;

чеснок – 3 зубчика;

измельченные укроп и петрушка – 2 ст. л;

соль по вкусу;

дижонская горчица – 1 ст. л;

сок лимона – 1 ст. л;

кипяток – 100 мл;

растительное масло для жарки – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Грибы помыть, разрезать на четыре или больше частей, обжарить на сковороде с растительным маслом до золотистости. Выложить их в глубокую посуду. Туда же добавить порезанный полукольцами лук, измельченный чеснок, порубленную зелень, горчицу, лимонный сок, залить кипяток, посолить. Все перемешать и закрыть посуду плотно пищевой пленкой.

Оставить грибы мариноваться на час, после чего они готовы к употреблению.

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