Маринованные шампиньоны: рецепт аппетитной и легкой закуски за час
После того как все ингредиенты сложены и перемешаны, посуду необходимо затянуть пищевой пленкой или накрыть крышкой и оставить на час. За это время грибы хорошо промаринуются.
Сочные шампиньоны, маринованные с ароматными овощами – закуска, которая не останется незамеченной на любом столе. Легкая и вместе с тем очень аппетитная, она станет удачным дополнением меню. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Простые рецепты".
Закуска из шампиньонов
Ингредиенты:
- свежие шампиньоны – 300 гр;
- лук среднего размера – 1 шт;
- чеснок – 3 зубчика;
- измельченные укроп и петрушка – 2 ст. л;
- соль по вкусу;
- дижонская горчица – 1 ст. л;
- сок лимона – 1 ст. л;
- кипяток – 100 мл;
- растительное масло для жарки – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Грибы помыть, разрезать на четыре или больше частей, обжарить на сковороде с растительным маслом до золотистости. Выложить их в глубокую посуду. Туда же добавить порезанный полукольцами лук, измельченный чеснок, порубленную зелень, горчицу, лимонный сок, залить кипяток, посолить. Все перемешать и закрыть посуду плотно пищевой пленкой.
Оставить грибы мариноваться на час, после чего они готовы к употреблению.
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