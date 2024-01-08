Рецепт печеночного торта, который превзойдет классический вариант — способ приготовления
Печеночный торт — это не просто вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит как на ужин, так и на праздничном столе. Это тот вариант приготовления печени, который оценят даже те, кто ее не любит.
Существует классический вариант этого торта, однако и различные его вариации не менее вкусные. Например, между коржами по вкусу можно выложить любимые овощи, зелень или грибы. Все зависит от вашей фантазии и вкусовых предпочтений. Футблогер Валерия поделилась своим универсальным рецептом приготовления печеночного торта, который нравится всей семье.
Ингредиенты
Для блинов:
- 600 граммов печени (из куриной печени торт получится более нежным, но подойдет и говяжья, или свиная)
- 3 столовые ложки сметаны;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 3 столовые ложки муки;
- 3 яйца;
- щепотка мускатного ореха;
- перец и соль по вкусу.
Для начинки между слоями:
- 2 луковицы;
- 2 морковки;
- соль, сахар, перец.
Для соуса
- 2 столовые ложки майонеза;
- 5 столовых ложек сметаны;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец, паприка.
Способ приготовления
Шаг 1
Печень вымыть, хорошо очистить от пленок. Нарезать кусочками и добавить яйца, сметану, муку, соль, перец, мускатный орех. Все тщательно взбить блендером. Если у вас нет блендера, тогда воспользуйтесь мясорубкой. Пропустите печень через мясорубку и добавьте все остальные вышеуказанные ингредиенты.
Шаг 2
Сковородку отправьте на огонь и тщательно разогрейте. Далее готовим по методике обычных блинов. Чтобы печеночные блины не приставали, нужно к массе добавить немного масла.
Шаг 3
Готовим блины из печени на среднем огне, как только блинчик "схватится" и начнет отходить по краям от стенок (через 1-2 мин.) и почти перестанет быть розовым, перевернуть на другую сторону. Даже если порвался, дожаривайте и в торте размещайте его среди слоев — он прекрасно замаскируется. Перевернув жарить еще одну минуту.
Шаг 4
Пока готовятся блины стоит перейти к приготовлению зажарки для слоев. Лук измельчить на мелкие кусочки. Морковь натереть на терке. Пожарить на среднем огне 7-10 мин. Посолить, поперчить. Также можно добавить немного сахара.
Шаг 5
Приготовление соуса. Для этого чеснок выдавить в майонез со сметаной, посолить, добавить паприки или перца. Тщательно перемешать.
Шаг 6
Формируем торт. Выкладываем блинчик на большую тарелку. Обмазываем соусом. Затем выкладываем равномерно морковно-луковую поджарку. Накрываем следующим блином. И так повторить со всеми блинами.
Шаг 7
Для украшения верхнего слоя нам понадобятся вареные яйца. Отделяем белки от желтков и отдельно натираем на мелкой терке. Посередине украшаем желтком, по бокам белком и петрушкой.
Как вариант между слоями можно добавить жареные грибочки, или плавленый сыр. После приготовления торт лучше всего отправить в холодильник на пару часов.
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