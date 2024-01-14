Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Лайт

Из каких продуктов должен состоять полезный завтрак: 3 варианта меню

завтрак, еда, блюдо, хлеб, помидоры, яйца
Фото: vkusvill | Полезный завтрак

Идеальный завтрак должен быть сбалансированным и включать углеводы, белки и здоровые жиры. Подобрав правильные продукты, вы не только обеспечите себя необходимой энергией, но и сделаете важный вклад в свое здоровье и благополучие.

Related video

Завтрак часто называют самым важным приемом пищи в день и не без оснований. Правильно подобранный утренний рацион запускает метаболизм, обеспечивает энергией и способствует улучшению концентрации и работоспособности на весь день. Начните свой день с питательного завтрака, и вы заметите, как улучшится ваше самочувствие и настроение, сообщает Grow Food.

Какие продукты стоит включать в полезный завтрак

1. Цельнозерновые продукты.

Цельнозерновой хлеб, овсянка, мюсли без добавления сахара. Богаты клетчаткой, которая способствует долгому чувству насыщения и нормализации пищеварения.

2. Белки.

Яйца, творог, натуральный йогурт, бобовые. Белок важен для поддержания мышечной массы и длительного ощущения сытости.

3. Здоровые жиры.

Орехи, семена, авокадо, натуральное масло. Жиры необходимы для усвоения витаминов и поддержания работы мозга.

4. Фрукты и овощи.

Ягоды, цитрусовые, зеленые листовые овощи. Источник витаминов, минералов и антиоксидантов, способствует укреплению иммунитета.

5. Напитки.

Чистая вода, зеленый чай, свежевыжатые соки. Увлажнение организма, улучшение метаболизма и общего самочувствия.

Меню полезного завтрака

Завтрак №1: Энергетический старт.

  1. Овсянка на воде с ягодами и орехами: приготовьте овсяные хлопья на воде, добавьте свежие ягоды (клубника, черника, малина) и горсть измельченных орехов (грецкие или миндаль).
  2. Зеленый чай: напиток богат антиоксидантами, помогает ощутить прилив энергии и улучшить обмен веществ.
  3. Свежие фрукты: например, яблоко или апельсин для витаминного заряда.

Завтрак №2: Белковый буст.

  1. Омлет с овощами: яйца, шпинат, помидоры, сладкий перец и немного сыра фета.
  2. Тост из цельнозернового хлеба с авокадо: поджаренный цельнозерновой хлеб с пюре из авокадо и щепоткой соли.
  3. Стакан натурального йогурта: напиток полезен для улучшения пищеварения.

Завтрак №3: Легкий и освежающий.

  1. Смузи из зелени и фруктов: шпинат, банан, яблоко, огурец и кокосовая вода.
  2. Цельнозерновые мюсли с молоком или растительным молоком: добавьте мюсли в молоко на ваш выбор и украсьте свежими фруктами.
  3. Травяной чай или вода с лимоном: такие напитки полезны для гидратации и детоксикации организма.

Эти варианты завтраков не только полезны, но и разнообразны, что позволяет подобрать опцию на любой вкус и предпочтения. Каждый завтрак обеспечит вас необходимыми питательными веществами для активного и здорового начала дня.

Читайте также:

Как завтракать, когда пить кофе и что делать с соей

Блины со шпинатом и сыром фета: идеальный вариант для завтрака или легкого ужина

Диетолог предложила универсальный завтрак