Чем и как удалить пятна с кожаной сумки: советы экспертов

Главное условие успешного удаления пятен – скорость. Чем быстрее вы начнете обрабатывать пятно, тем выше шансы от него избавиться.

Related video

Кожаная сумка – вещь на все времена. При правильном уходе ей в буквальном смысле не будет износа. Она никогда не теряет актуальность, выглядит дорого и подходит к большинству ансамблей. Однако иногда ее внешний вид могут испортить пятна от воды, жира или вина. Как от них избавиться, рассказал ресурс Buffalo Jackson.

Главное правило успешной очистки сумки – делать все сразу. Свежее пятно гораздо легче удалить, обойдясь без химчистки.

Как удалить пятна от воды?

Если вы прольете воду на сумку или сумочку и оставите ее сохнуть без обработки, контуры пролитой жидкости проявятся, и на коже останется пятно. Лучший способ борьбы с пятном от воды на коже — это профилактика: как можно скорее промокните воду с кожи, в идеале — до того, как она высохнет сама по себе. Не используйте фен и не выставляйте сумку на солнце, чтобы ускорить высыхание. Лучше всего подойдет полотенце из микрофибры, которое хорошо впитывает влагу.

Удалив излишки воды (или если вода уже высохла), аккуратно протрите поверхность мягкой сухой тканью, чтобы удалить пыль. Затем нанесите на пятно кондиционер для кожи и вотрите его небольшими круговыми движениями, стараясь равномерно нанести его на всю поверхность.

Оставьте кожаную сумку или кошелек сохнуть на несколько часов или на ночь. Кондиционер проникнет в кожу через поры, оставшиеся открытыми из-за испаряющейся воды, и восполнит удаленные масла.

Как удалить жирные и масляные пятна?

Ни в коем случает не пытайтесь удалить жирные пятна водой. Сотрите масло или жир с поверхности кожаной сумки или сумочки чистой сухой тканью. Салфетка из микрофибры для этого подойдет особенно хорошо. Если пятно все еще остается на поверхности кожи, посыпьте жирное место большим количеством кукурузного крахмала или пищевой соды и промокните его. Оставьте на ночь. Это позволит кукурузному крахмалу или пищевой соде впитать масло/жир.

Утром аккуратно смахните кукурузный крахмал или пищевую соду щеткой с мягкой щетиной.

Как удалить чернильные пятна?

Как и в случае со всеми типами пятен, как можно скорее избавьтесь от чернильных пятен на кожаной сумочке или сумке. Смешайте одну часть медицинского спирта с одной частью теплой воды. Окуните ватный тампон в смесь спирта и воды и протрите им чернильное пятно круговыми движениями.

Дайте коже высохнуть естественным путем, а затем нанесите кондиционер для кожи, как описано выше. Он предотвратит высыхание кожи, вызванное медицинским спиртом.

Для чистки сумок следует использовать мягкую ткань Фото: Getty

Как удалить пятна от красного вина?

Красное вино — самый печально известный источник стойких пятен на кожаных сумках. Первый шаг — определить, изготовлена ли ваша кожаная сумка из обработанной или необработанной кожи. Натуральная кожа обычно является единственным типом необработанной кожи, но для подтверждения можно капнуть на поверхность несколько капель воды. Если капли впитались в кожу, значит, она необработанная. В этом случае вам понадобится услуга химчистки.

Если вы имеете дело с готовой кожей, удаление винных пятен — это работа, которую можно сделать своими руками. Темные пятна от таких вещей, как красное вино, можно удалить с помощью домашней пасты, состоящей из одной части винного камня и одной части лимонного сока.

Нанесите пасту на пятно и оставьте на десять минут. Удалите пасту влажной тряпкой. Если остатки остались, добавьте на влажную ткань немного мягкого мыла или средства для чистки кожи и снова протрите поверхность.

Дайте коже высохнуть естественным путем, а затем нанесите кондиционер для кожи.

Стоит помнить:

Никогда не трите кожаную сумку, сумочку или даже диван чем-либо абразивным, например, щеткой или абразивной тканью. Кожа легко царапается, и ее можно испортить навсегда.

Избегайте использования очень сильных моющих средств или содержащих отбеливатель, чтобы избежать отбеливания кожи.

Никогда не погружайте кожаные изделия, такие как сумки, сумки или обувь, в воду полностью.

Чистите кожаные изделия только в случае необходимости. Кожа не предназначена для регулярной протирки или стирки, поэтому при наличии пятен ее следует чистить только точечно.

Читайте также:

Таинственные сумочки часто встречаются в античных фресках во всем мире: они напоминают современные

Дочь Ким Кардашьян заметили с сумкой за 147 тысяч гривен (фото)

Ветеринар назвал повседневный продукт из женской сумочки, способный убить собаку (видео)