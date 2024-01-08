Невероятно вкусно: как приготовить замечательную закуску из обычных блинов

Блины с различными начинками станут украшением любого праздничного стола. И начинку можно выбрать себе по вкусу.

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Вкусные рулеты можно приготовить из лаваша и блинов. И именно из бли нов получается очень вкусно. Рецептом ажурных блинчиков с различными начинками поделилась популярная кулинарная блогер Валентина Саенко.

Ажурные блины

Ингредиенты:

кефир — 450 г (не обезжиренный);

яйцо — 2 шт;

молоко — 250 мл;

сода — 1 ч. л;

мука — 250 г;

масло — 3 ст. л;

сахар — 1 ст. л;

соль.

Для начала надо отметить, что кефир должен быть теплым, а молоко — горячим. К теплому кефиру добавляем соль, сахар и яйца, и тщательно перемешиваем венчиком. Добавляем небольшими порциями муку и перемешиваем. Добавляем растительное масло и горячее молоко. Опять мешаем. И в конце добавляем соду. Снова все перемешиваем, пока у вас не получается однородное жидкое тесто.

Жарим блины на горячей сковороде, которую немного смазываем маслом. Блины должны пениться при наливании на сковороду.

Жарим блинчики с двух сторон

А вот начинку вы можете сделать любую по своему вкусу. Идеально получается если взять: соленый лосось, крем-сыр, красную икру, огурец, авокадо.

Авокадо надо сбрызнуть лимонным соком, чтобы не темнел. Семена из огурца лучше вырезать, чтобы не было слишком сочно.

Заворачиваем блинчик, а чтобы он не разворачивался, смазываем немного крем-сыром или майонезом.

Что еще можно положить в начинку?

ветчина, соленый огурец, натертое яйцо с майонезом;

ветчина, соленый огурец, оригинальная закуска (сырок+майонез+чеснок);

тунец, крем-сыр, соленый огурец;

крабовые палочки, крем сыр, яйцо и майонез (или крем-сыр) и немного чеснока;

крабовые палочки, крем-сыр и авокадо;

жареные грибы, яйцо и плавленый сырок с майонезом.

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