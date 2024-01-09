9 января 2024 года: мученика Евстратия - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся и выгонять животных на улицу. Ясная погода в этот день — на счастливый урожайный год.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого мученика Евстратия. Он пострадал за веру в Христа в Армении, когда правление было в руках императора Диоклетиана, известного своими гонениями за христианами. Вместе с Евтратием гонения, пытки и мученическую смерть приняли и другие святые: Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест Севастийские.
Что нельзя делать 9 января:
- употреблять алкоголь;
- отказывать в помощи;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- выгонять животных на улицу.
Народные приметы и поверья:
- ясная погода — на счастливый урожайный год;
- много воронов на деревьях — к сильному морозу;
- птицы сидят на снегу — к потеплению.
День ангела празднуют:
Антонина, Евстратий, Захария, Никандр, Павел, Пантелеимон, Пахомий, Петр, Полиевкт, Самей, Филипп
Родились сегодня:
1924 год — Сергей Параджанов, советский кинорежиссер, сценарист, художник;
1970 год — Лара Фабиан, бельгийско-канадская певица;
1982 год — Кэтрин, принцесса Уэльская, супруга принца Уильяма.
А также в этот день:
1648 год — Богдан Хмельницкий становится гетманом Запорожской Сечи;
2007 год — CEO Apple Стив Джобс представляет первый iPhone.