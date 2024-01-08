Выберите карту и узнайте, что вас ждет в январе — прогноз Таро

Всем мы живем одну жизнь и хотим это сделать как можно лучше и правильнее, именно поэтому мы всегда ищем ответы на те или иные вопросы, правильно ли мы ставим выбор, что ждать, куда лучше не ехать и тому подобное. В современном мире благодаря различным методам, общество получило возможность услышать некоторые ответы на свои вопросом. Этому могут помочь карты Таро.

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Именно поэтому с приходом нового года возникает все большая потребность узнать больше, каким он будет. Каким будет первый месяц январь рассказала таролог Екатерина Сербин.

В частности, она сделала расклад для пяти вариантов. Ваша задача интуитивно выбрать одну из пяти представленных карт по которым вы сможете узнать, что вас ждет в январе 2024 года.

Расшифровку карты читайте ниже.

Карта 1

Первая неделя. Праздники закончились и от этого вы даже можете чувствовать немного усталость. Хорошее настроение, веселье, еще присутствует у вас, но интуитивно вы уже понимаете, что пора выходить из этого настроения. Карта говорит о том, что первая неделя это выходные, которые вы ожидали весь год — энергии почти нет, хочется отлежаться, хочется отдохнуть и от работы, и возможно, от какого-то шумного празднования. хочется просто валяться и никуда не выходить из дома.

Для многих из вас, например, это может быть информационный поток. Пока вы были дома, выходные, вы много смотрели, возможно, телевизора, или информационных пабликов, и немножко было изменение настроения в не очень хорошее направление. Вам говорят карты, перестаньте углубляться в плохие новости, живите своей жизнью и не принимайте близко к сердцу, трансформируйтесь. Также карты вам советуют никуда не выезжать.

Вторая неделя. Вероятнее всего, вас ждет открытие какой-то тайны. Возможно раскроется для вас какая-то информация, речь идет об обучении в какой-то новой сфере. Вас ожидает открытие информации. Будет очень интересно. Это открытие информации может быть связано как с обучением, так и с какими-то структурами. Также может быть связано с отъездом, дорогой. Также информация, которую вы узнаете на второй неделе, может быть связана с каким-то человеком, или вашим руководителем.

Третья неделя. Выпадает денежная карта. Возможно, у вас будет день рождения и вы получите крутой подарок, который вас порадует, возможно это запланированная драгоценная покупка, кому-то просто подарят и вы будете в восторге от этого подарка. Также это может быть сбор семьи. Возможно вы на праздники не смогли встретиться с родными, а на третью неделю месяца вы это планируете. У вас так получится, что будет семейная встреча и вам будет тепло и уютно в этой встрече.

У женщин будет что-то связанное с мужчиной, по гороскопу, возможно водных стихий, или просто эмоциональным. Женщинам говорят, не вступайте в конфликт, держите себя в руках. Если немного не удовлетворяет поведение вашего мужа, брата, отца, или даже дедушки, потому что выпадает семейная карата, то говорят, держите себя в руках. Относительно ситуации с мужчинами, то аналогично, держите себя в руках, если вам что-то не нравится. Карта говорит о том, что ведите себя немного спокойнее и благороднее, тогда не будет никаких ситуаций в вашей компании или семье.

Четвертая неделя. Говорит о каких-то традициях, возможно даже обрядах. Например, для кого-то это крещение ребенка, венчание, рождение и тому подобное. Возможно, кто-то из вас планирует что-то связанное с религиозностью, верой. Кто-то возможно перейдет с темной стороны на светлую. Четвертая неделя будет очень насыщенным периодом.

Карта 2

Общая картинка такая. Какие-то стабильные средства, что в январе у людей все тонко и не так сильно хорошо получается, но выпадает, что деньги будут, какие-то стабильные. Возможно вы отложили и знали, что в январе всегда тяжеловато с этим. Для людей более старшего возраста — это может символизировать дочь или сына, которые приедут к вам в гости. Также может случиться новость, или придет письмо, которое вас сможет приятно порадовать. Возможно это даже будет касаться бюрократических вопросов, однако вас это порадует, вы скажете: "Ну наконец-то оно пришло".

Первая неделя. Карты говорят, что вы перестанете, возможно обманывать себя, возможно откроете на кого-то глаза, вы увидите какого-то человека, или обстоятельства в свете дня. Потому что до этого, если говорить о правильном положении этой карты — не хочу ни слышать, ни видеть, не разбираться в этом. А в перевернутом состоянии она означает, что-то для вас откроется и вы посмотрите честно правде в глаза. Эта информация может касаться какого-то мужчины, прям раскрытие тайн о муже, о выборе. Если это для женщин, то возможно вы выбирали, оставаться с этим человеком, не оставаться, встречаться, не встречаться, подходит он вам или нет и здесь вы немножко откроете глаза. Наконец вы увидите этого человека в правильном свете. Вам станет легче выбирать и просто сделать выводы об этом человеке. Для мужчин аналогичная ситуация, но может быть связана с другом, товарищем, с отцом. Какая-то ситуация, которая назревала, на которую вы посмотрите другой стороной.

Вторая неделя. Говорит о том, что если вам надо будет дать кому-то в долг, то не ожидайте возврата. Имеется в виду не волнуйтесь, что вы их не вернете, вам вернут долг, но зацикливаться на этом не нужно. Также карты говорят, если вы ожидаете, что вам кто-то поможет, что вам дадут кредит, или дадут какую-то помощь, то карата говорит, что не сейчас, точно не на второй неделе, произойдет какое-то затягивание. Также на второй неделе будут какие-то эмоциональные отношения, связи, даже возможна новая любовь. На второй неделе будет что-то крутое.

Третья неделя. Стоит ожидать какую-то натянутую ситуацию связанную с женским полом. Это женщина воздушной стихии, или возможно медик, хирург, или адвокат. Речь идет о женщине, которая решает конкретно какие-то вопросы. Вам говорят, возможна неудачная дорога, неудачная поездка, или говорят не ехать к этой женщине. Через эту напряженную ситуацию перед вами откроется два выбора.

Четвертая неделя. Коллектив в котором вы находитесь, возможно он из трех человек, это может быть в семье или на работе, будут какие-то изменения. Возникнут какие-то обстоятельства, которые будут давить на вас. Вам будет сложно что-то решить. Но карты показывают, что вы справитесь. Даже из какой-то горячей ситуации у вас получится вырулить.

Карта 3

Вы будете чувствовать себя в достатке. Речь идет о том положении в котором вы сейчас находитесь вам будет комфортно — и в финансовом плане, и в отношениях, и жилищных вопросах.

Первая неделя. Где-то вам пришлось отстаивать свои границы, свое я, свою личность. Возможно критика была какая-то в ваши сторону, или какие-то скользкие словам. Вам пришлось сказать: "нет", мою веру в себя вы не нарушите. Возможно не произошло так как вы хотели, не было встречи со своей семьей, из-за этого вы немного разочарованы. Также вам на первой неделе не понравилось, как с вами повел себя какой-то мужчина. Мужчина огненных стихий в гороскопе. Возможно именно он сказал, что-то резкое, или раскритиковал и вам это не подошло.

Вторая неделя. У вас возможно недопонимание с женщиной земельных стихий по гороскопу. Вы не можете состыковаться или прийти к согласию. Возможно речь идет о судах, конфликтах с подругами. Если у вас нет судебных дел, то речь идет о кармических отношениях. Если у вас не получается подружиться с женщиной, то это просто кармический узел и не нужно очень заморачиваться над этой ситуацией.

Третья неделя. Вам нужно быть осторожными на третьей неделе и даже в таких мелких делах как держать кошелек при себе, когда вы будете где-то выходить в люди. Также это могут быть мелкие основания, сказали одно, сделали другое по отношению к вам. Также велика вероятность разочарования в отношениях, партнере. Конечно это не у всех может проиграться расставанием, разочарованием, слезами. Это может проиграться даже каким-то разрывом на работе.

Четвертая неделя. Возможно не получится поездка, которую вы запланировали, не придет новость, которую вы ждали. Карты показывают, что если не получится поехать куда-то, то вы не расстраивайтесь, планируйте поездку, дела и в дальнейшем все это решится, но на четвертой неделе это будет подвешенное состояние.

Карта 4

Общая картинка месяца — я ничего не хочу делать. Настроение такое — хочется полежать, продолжать весь месяц выходные, отпуск. Возможно у кого-то так и будет, у кого-то будет ретрит, отдых, для некоторых даже возможна болезнь, то есть из-за болезни остаться дома.

Первая неделя. Карты показывают, осторожно с алкоголем. Будет состояние расслабленное эйфорическое. Карты показывают, займитесь своим здоровьем, пейте воду. Для мужчин карты показывают, что возможно будет немного плохо, но все пройдет, для женщин — помогите своему мужу, брату или отцу, когда это будет нужно.

Вторая неделя. У вас на что-то откроются глаза, вы либо захотите посмотреть правде в глаза, либо вас заставят к этому. Карты показывают, что до этого вы этого не хотели видеть. Это будет касаться здоровья. Карты говорят, что вам надо немного подкрепиться. Болезненное состояние. Вы много на себя взяли, много тянете на горбу. Карты говорят, что вам надо насильно себя положить и уйти в отпуск. Со второй недели вы это ясно поймете.

Третья неделя. Вас ожидает информация относительно денег, бюрократических дел, какие-то решения в вашу сторону, денежные вопросы. Вам говорят, не замыкайтесь, не закрывайтесь, если же такова реальность, то вы должны на нее посмотреть так, какая она есть. Не думайте, что что-то произойдет иначе. Возможно вам кто-то поможет финансово, если вам это нужно. Если вы даете, то вам говорят, что вы ведете себя благородно.

Четвертая неделя. Речь будет идти о каком-то выборе. Он больше всего будет связан с отношениями, с партнерством. Если у вас есть постоянный партнер, то вам говорят, добавьте в свои отношения романтики и не обижайтесь на своего партнера, а зайдите какой-то компромисс. Если вы одинокий человек, у вас еще нет отношений, то вам говорят, что нужно решить, что вам на самом деле нужно.

Карта 5

Вас предупреждают не впадать в какие-то зависимости. Речь идет как и о каких-то веществах, так и о людях. Если вы зависите от какого-то человека, или чувствуете абюзерство, это может быть на работе, в отношениях, если вы чувствуете давление, карты говорят вам не углубляться, не позволяйте идти на поводу у других.

Первая неделя. Возможны денежные потери. Однако карты говорят, что да, вы понесли расходы, но вам все равно все это вернется.

Вторая неделя. Если вы работаете или учитесь и вас есть те, кто вам помогают, то карты показывают, что у вас не будет кого-то одного (возможно кто-то уйдет в отпуск, возможно кто-то куда-то уедет). То есть на какое-то время ваше трио распадется. Для тех, кто одинок, возможно вы поймете, что вы уже готовы к чему-то новому и решитесь куда-то выйти, где возможно, кого-то встретите. Для тех кто в отношениях, у вас будет легкий, красивый период. Начнется новый энергетический и движущий этап. Возможно речь идет о жажде работы, но карты говорят не рвитесь, не накидывайте на себя все проблемы и сразу.

Третья неделя. Перед вами встанет выбор. Речь может идти об отношениях. Для тех кто ищет отношения, на четвертой неделе вы будете немного разочаровываться. Будет дискомфортно. Возможно вы поймете, что все не так легко. Но вы не разочаровывайтесь, вы обязательно встретите того, кого вам написано по судьбе. Для тех, кто в отношениях — вам говорят не горячиться, не обижать и не обижаться. Возможно кто-то кого-то кого-то не поймет. Но карты показывают, что все это можно решить.

Четвертая неделя. Для женщин — вы будете чувствовать себя императрицей, будете чувствовать себя красивой, нежной, романтичной. Вы будете трансформировать свои отношения с мужчинами. Для мужчин, которые одиноки, есть вероятность встретить такую женщину, однако, вероятнее всего, будет большая конкуренция.

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