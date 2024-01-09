Узнайте, какую подсказку вам дадут карты Таро на 8-14 января — выберите одну из 4 карт

Жизнь непредсказуема, поэтому мы никогда не знаем, чего ждать завтра или в эти секунды. В условиях войны сложно строить планы, однако жизнь продолжается и для этого надо прикладывать немало усилий, чтобы реализовывать свои планы, идеи и мечты. Конечно каждый мечтает знать, что ему удастся реализовать, а на что лучше не тратить силы и идти дальше. В современном мире стало проще мотивировать себя и узнавать вероятные повороты событий, или подсказки от Вселенной.

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Нынче довольно популярным стал прогноз на картах Таро, которые якобы способны помочь, или направить человека в правильный вектор. Чтобы проверить, действительно ли в этом есть правда, предлагаем вам сыграть в игру, которую предложила таролог Екатерина Сербин.

Карты Фото: https://www.instagram.com/kateryna_kopotij/?e=26b8dfd6-660c-43e0-865d-802c663931cf&g=5

Для этого вам необходимо посмотреть на фото на котором изображены четыре разные карты и выбрать интуитивно, какая вам ближе сейчас в это время.

Ниже вы можете увидеть, что за карту вы выбрали и прочитать, что она означает и чего вам ожидать на второй неделе января.

Карты Фото: https://www.instagram.com/kateryna_kopotij/?e=26b8dfd6-660c-43e0-865d-802c663931cf&g=5

Карта 1

Совет для вас на неделю: рассчитаться с долгами, подбить счета — во всех смыслах. Пользоваться поддержкой окружения, быть готовыми ее оказывать. Не отвергать предлагаемое и помнить, в свою очередь, что не обеднеет рука дающего. Просить о помощи, поддержке и участии. Проявлять милосердие, делиться своей сторицей. Совершить похвальное действие, сделать благородно, сделать что-то хорошее. Дело требует хорошего планирования и координации, распределения ролей.

Карта 2

Создайте вокруг себя стабильность, надежность, покровительство. Возможно вам помогут, поспособствуют росту и реализации планов. Защитите достигнутое, установите границы, если чувствуете, что это нужно. Используйте четкие, ясные, полезные и эффективные действия, рассудительность, близость к реальности. Присутствие этой карты в раскладе сразу добавляет делу прочности и постоянства. В ваших вопросах может быть связана власть, авторитетные люди.

Карта 3

Эта карта говорит о появлении нового движения в ситуации, которая, казалось, совсем зашла в тупик. Пробуждение нового интереса и воодушевления, новый взгляд на вещи. Это может быть небольшая ситуация "вызова", соблазна, испытания, проверки на прочность, неожиданное захватывающее событие, заманчивый шанс. Погрузитесь в творческий энтузиазм, потому что вы почувствуете желание пойти в новом направлении, это обычно касается бизнеса, работы, карьеры, самореализации.

Карта 4

Стоит ожидать положительных результатов в ближайшее время. Освобождение от печали и страданий, освобождение от всего, что мешало действовать по собственному усмотрению. Завершение какого-то сложного этапа, большое облегчение, потому что открывается новая жизненная перспектива. Возвращение здоровья, радости, удачи, счастья, возможности дышать полной грудью. Ожидается новость, важное известие, которое повлияет на продвижение вперед.

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