Как справиться с панической атакой? Советы специалистов

В условиях сегодняшнего мира все больше людей страдает от проявлений или активных приступов панических атак, которые чаще всего сопровождаются физическим дискомфортом. Панические атаки — это проявления приступа страха и тревоги перед смертью. Чаще всего они возникают внезапно. Включать их могут, какие-то воспоминания, страхи, эмоциональное напряжение. К сожалению, не все люди во время первых панических атак понимают, что с ними происходит и трудно контролируют свои эмоции.

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Что же такое панические атаки, как они проявляются и какие методики дыхания стоит использовать, чтобы успокоиться специально для Фокуса рассказала таролог, инструктор по йоге, ведущая игры Лила, мастер контактного исцеления Рейки, ведущая женских кругов и исследовательница эзотерических практик Екатерина Сербин.

Она отмечает, что прежде всего нужно понять, действительно ли ваше дискомфортное состояние это именно панические атаки.

Среди симптомов проявления панических атак стоит прежде всего страх, который сопровождается учащенным сердцебиением, коротким дыханием, или и вовсе кажется, что не можешь вдохнуть. Также дополнительными симптомами, которые возникают могут быть головокружение, иногда тошнота, все тело может трясти.

Когда продолжается паническая атака человек плохо концентрирует внимания и мысли, взгляд будто через бинокль или "виньетку". Чаще всего человек, который испытывает паническую атаку также чувствует тяжесть в ногах, или невозможность ровно стоять. В это время кажется будто вы не можете расслабиться.

"У многих людей симптомы отличаются. Потому что каждое тело и сознание может реагировать по-разному. Но если вы чувствуете что-то подобное при каком-то триггере, или начинаете понимать, что это состояние приходит без причин, то вот некоторые рекомендации от этих состояний", — говорит инструктор по йоге Екатерина Сербин.

Советы при проявлении ПА

1. Понять, что вы от этого приступа не умрете. Говорить себе, что вы не умираете, а лишь не понимаете, что с вами происходит.

2. Понять, что тело такими симптомами реагирует всего лишь из-за недостаточности кислорода и из-за большой концентрации углекислого газа в мозге.

3. В это время важно наладить процесс дыхания, который поможет облегчить приступ панической атаки, или и вообще остановить ее. Начинайте глубоко вдыхать через нос и медленно выдыхать через рот. Чем больше вы запускаете процесс Вдох-Выдох, тем больше очищается и наполняется мозг.

Дыхательные упражнения, которые могут помочь

На самом деле существует много дыхательных упражнений, однако вам стоит найти свое, которое сможет вам помочь. Инструктор по йоге Екатерина Сербин рассказала об одном из них.

"Уджаи, или психическое дыхание. Оно успокаивает нервную систему, помогает расслабиться, справиться со стрессом и негативом. Можно выполнять неоднократно. Для успокоения себя во время ПА сделайте это дыхание 10-15 раз", — говорит Екатерина.

Если можете, сядьте или лягте, чтобы выровнялся позвоночник и раскрылась грудная клетка. Постарайтесь расслабиться.

С закрытыми губами дыхание через нос. Делаем глубокий вдох и когда выдыхаем как будто пытаемся проговорить букву М. Горло немного сужается и получается шипящий звук. Шумите как океан.

Екатерина Сербин отмечает, что это дыхание полезно делать и перед сном, если долго не можете заснуть.

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