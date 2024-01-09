Вкусный и полезный завтрак: оладьи без муки и сахара

Творожные оладьи – диетическое блюдо, которое быстро готовится и отлично подходит для вкусного завтрака

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Приготовьте вкусные оладьи по диетическому рецепту без использования муки и сахарного песка. В этом рецепте вместо них добавляются творог, овсяные хлопья и перезрелые бананы. Рецептом этих вкусных оладий поделился сайт "ЯБ Поїла".

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 250 г;

хлопья овсяные – 100 г;

яйцо куриное – 3 шт;

банан – 1 шт;

соль – щепотка;

экстракт ванили – 1 ч. л.;

масло растительное – 1 ст. л.;

разрыхлитель теста – 1 ч. л.;

масло растительное (для жарки) – по необходимости;

мед, сметана (для подачи) – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Выложите свежий творог в глубокую миску, добавьте овсяные хлопья, перемешайте.

Шаг 2

Разомните большой перезрелый банан вилкой, добавьте яйца и щепотку соли и хорошо перемешайте. Перемешайте, соедините с творогом и хлопьями.

Шаг 3

Добавьте растительное масло и ванильный экстракт. Его можно заменить щепоткой ванилина или половиной чайной ложки ванильного сахара.

Шаг 4

Перебейте тесто погружным блендером до однородности, накройте и оставьте при комнатной температуре минут на 15.

Шаг 5

Добавьте разрыхлитель, тщательно перемешайте и начинайте выпекать оладьи.

Шаг 6

Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте тесто на сковороду ложкой и обжаривайте оладьи с обеих сторон до румяной корочки.

Шаг 7

Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Шаг 8

Подавайте оладьи горячими со сметаной и медом.

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