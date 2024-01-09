Зачем добавлять в борщ сливочное масло

Борщ — традиционное украинское блюдо известное на весь мир. Единой правильной рецептуры его приготовления никто не знает, ведь у каждой украинской хозяйки есть свои секреты. Например, известный украинский писатель Тарас Григорьевич Шевченко любил борщ приготовленный с карасями, а в семье писательницы Леси Украинки готовили борщ с яблоками-антоновкой. И даже в каждом регионе Украины есть свои традиции и секретные ингредиенты приготовления этого всемирно известного первого блюда.

Related video

Например, знали ли вы зачем добавлять в конце приготовления борща кусок сливочного масла и делали ли вы так когда-то? А вот хозяйки с опытом знают секрет этого ингридиента и поделились для чего они это делают, пишет Ukr.Media.

Если вы не знали, то делимся с вами. Завершая приготовление борща, попробуйте добавить в него 50-80 граммов свежего сливочного масла не высокой жирности. Тщательно перемешайте и дайте несколько минут провариться. После еще хотя бы 30 минут, что блюдо настоялось и можно подавать к столу.

Фото: УНИАН

Для чего добавлять сливочное мало в борщ и как оно влияет на вкус блюда?

Хозяйки с опытом объясняют, что добавляя к борщу кусочек сливочного масла вы открываете это блюдо по-новому. Борщ становится более ароматным с нотками сливочного привкуса.

Если вы думаете, что это портит вкус, то нет. Наоборот. Попробуйте хоть раз в тайне от родных добавить сливочного масла и вы заметите как быстро будут пусты их тарелки.

Стоит отметить, что сливочное масло идеально сочетается со всеми ингредиентами, которые содержатся в борще. Поэтому не бойтесь его испортить.

Кроме вкуса при добавлении сливочного масла меняется и консистенция первого блюда. Борщ получается более густым и будто кремовым.

Также при добавлении сливочного масла в борщ он становится более калорийным. Соответственно ваша семья будет чувствовать сытость дольше обычного, а это убережет вас от приготовления еще одного блюда в этот день.

Читайте также:

Как в домашних условиях приготовить вкусное мороженое из мандаринов

Рецепт печеночного торта, который превзойдет классический вариант — способ приготовления

Как приготовить идеально вкусную картошку — ошибки, о которых надо знать