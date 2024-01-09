Куриная печень в сырно-сливочном соусе: рецепт быстрого и сытного блюда
Куриная печень со сливками и сыром получается очень нежной. Это блюдо идеально подойдет к картофельному пюре, рису или просто свежему хлебу.
Куриная печень со сливками и сыром — это изысканное и в то же время простое блюдо, которое прекрасно подходит как для особых случаев, так и для повседневного ужина. Благодаря сочетанию нежной печени, ароматных сливок и пикантного сыра, это блюдо станет настоящим украшением вашего стола, пишет 1000.menu.
Ингредиенты
Для приготовления блюда понадобятся такие продукты:
- куриная печень — 500 г;
- сливки 20-30% жирности — 200 мл;
- твердый сыр — 100 г;
- лук репчатый — 1 штука;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло растительное — для жарки;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) — для украшения.
Приготовление
Шаг 1. Куриную печень промойте, почистите от пленок и жилок, нарежьте небольшими кусочками.
Шаг 2. Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите.
Шаг 3. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте чеснок и печень, обжаривайте на среднем огне до готовности печени, около 7-10 минут.
Шаг 4. К печени добавьте сливки, доведите до кипения и тушите на медленном огне еще 5 минут. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 5. Сыр натрите на крупной терке и добавьте в сковороду с печенью, перемешайте до полного растворения сыра.
Шаг 6. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.
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