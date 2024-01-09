Ленивые вареники с маком: рецепт вкусного полдника для детей и взрослых

Творог на вареники лучше взять не очень сухой. Это позволит избежать комочков при замесе теста.

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Ленивые вареники с маком

Ингредиенты:

творог – 200 гр;

сахар – 2 ст. л;

соль – щепотка;

желток – 1 шт;

мука – 2 ст. л;

мак – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать творог, сахар, соль и желток, все тщательно перемешать. Творог лучше брать не совсем сухой и при перемешивании хорошо его размять, чтобы не было комочков.

Затем в массу всыпать постепенно просеянную муку и снова все перемешать. Мак распарить, сцедить, слегка смешать с мукой и только потом ввести его в остальное тесто.

Из получившейся массы сформировать небольшие шарики. Если тесто будет прилипать к рукам, смочите их водой.

В кастрюле вскипятить воду и опустить туда шарики. Когда они всплывут, проварить их еще пару минут.

Подавать такие вареники можно со сметаной, вареньем, сгущенкой.

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